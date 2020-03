En caso de colapso de las UCI se deberá decidir por criterios de edad

El 15% de los infectados por coronavirus necesitarán ingreso hospitalario y el 5%, estar en una UCI. Aunque la mayoría, el 80%, superará el virus en casa con síntomas leves, el número de contagiados es tan elevado, que sube la tasa de pacientes que necesitarán un cuidado más intensivo. Los expertos llevan tiempo advirtiendo de que no hay recursos para todos. En España hay ya cerca de 20.000 personas infectadas y se ha superado la cifra de mil muertes.

El Ministerio de Sanidad ha admitido que la «sobrecarga» y «presión» en las UCIs de determinados hospitales les está obligando a ser «un poco más restrictivos» a la hora de admitir pacientes, en palabras del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.

La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc), con el respaldo de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), avala establecer «un triaje basado en la justicia distributiva» en el ingreso de los pacientes, en base a criterios como la edad o la esperanza de vida, ya que se prevé que el coronavirus produzca un desequilibrio entre las necesidades clínicas y los medios disponibles. Así lo tienen recogido en las «Recomendaciones generales relacionadas con las decisiones éticas difíciles y la adecuación de la intensidad asistencial/ingresos en las unidades de cuidados intensivos en situaciones excepcionales de crisis».

Piden evitar el criterio de «primero en llegar, primero en ingresar» y «valorar cuidadosamente el beneficio de ingreso de pacientes con expectativa de vida inferior a uno o dos años años». En el caso de personas mayores, la valoración implica tener en cuenta su situación global o «edad biológica».

Una médica de familia del centro de atención primaria Raval Nord de Barcelona, que pide mantener el anonimato advierte de que España aún no ha llegado al «pico gordo» de infectados, que es precisamente «lo que más preocupa» a los profesionales sanitarios. «Si en los CAP es tremendo el trabajo, ya no os digo lo terrorífico de los hospitales. Y lo mal que lo pasarán los intensivistas cuando tengan que decidir a quién salvan y a quién no por falta de respiradores en breve», explica sin rodeos. En esto consistiría un probable colapso del sistema sanitario en comunidades como Madrid o Cataluña.