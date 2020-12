Los casos en San Roque y San Fernando bajan del 50% de la media de Badajoz

Varios barrios de la capital pacense han logrado reducir la incidencia media acumulada de contagios por coronavirus a más del 50% de los valores medios registrados en la ciudad, que ayer estaban en 279 a 14 días, según manifestó la gerente del Área de Salud de Badajoz, Irene Manjón, en un acto celebrado en el Hospital Universitario de Badajoz.

Según explicó Manjón, las barriadas que mantienen un mejor comportamiento y han registrado mayores cifras de reducción son San Fernando y San Roque, aunque hay otras que mejoran sustancialmente aunque no al nivel de estas dos, mientras que la que registra mayores datos es Ciudad Jardín, señaló.

La gerente del área de salud destacó «la bajada coherente en el número de casos positivos» de covid-19 registrados en la ciudad en la última semana. No en vano, ayer se preveía que el número de positivos estuviera en torno al 50, siendo la cifra real, finalmente, de 45 casos confirmados, con 42 hospitalizados y 9 en UCI. No obstante, insistió en la necesidad de «no bajar la guardia».

Recordó Manjón que el aumento significativo de contagios en la ciudad obligó a adoptar medidas «que ahora mismo no se tienen porqué seguir tomando, aunque ello no significa que no se recomiende prudencia», o «que se disminuya la alerta por parte de las instituciones sanitarias», que, dijo, están muy encima de la situación: «Desde las administraciones la atención sanitaria no ha disminuido, pues esto es algo que preocupa a la ciudadanía».

COMPLEJIDAD DEL ESFUERZO EN UCI

Afirmó también que la incidencia diaria de ingresos y el número de positivos por el resultado de pruebas «han disminuido de una forma coherente». Y que la complejidad del esfuerzo en UCI, en comorbilidad o mortandad es «similar a los de otros hospitales de la misma cualificación».

Indicó Manjón que la incidencia elevada de días anteriores en la ciudad se registró en el grupo de «personas con una media de edad de 49 años, y que no requirió un alto nivel de ingresos en UCI».

En cuanto a los recursos humanos, la gerente del área de salud afirmó que «la cobertura en cuanto al covid ha estado siempre cubierta, e incluso la ratio en UCI de enfermeras por cama ha aumentado un 62% al algunos casos, lo que no quita que las sensaciones personales sean humanas y muy respetables».