Ceciliano Franco: "A Cáceres le va a costar más el desconfinamiento"

El gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Ceciliano Franco, está convencido de que a Cáceres “le va a costar más” desconfinarse que al resto de las áreas de salud de la región. La razón es lógica, es la zona más castigada por la pandemia, con 1.458 positivos y 200 muertos. Afirma que una comisión de expertos estudia ya los pasos a seguir en la desescalada pero está convencido de que a los cacereños “nos va a costar más el desconfinamiento”.

En cualquier caso aclara que esta semana será para tomar decisiones. Y lo dice porque ya se empieza a notar el descenso en el número de nuevos casos y también en el de fallecidos; cabe destacar que el área de salud de Cáceres lleva dos días consecutivos sin sumar nuevos contagios. Los datos de los últimos diez días son alentadores. “Hubo un repunte que respondía a la realización de test rápidos, que en Cáceres ya se han hecho casi 5.000. Una vez que eso se ha regularizado el número de casos va a ir a menos. Espero que poco a poco estemos en esta situación de comodidad asistencial”, ha afirmado este martes Franco en la que es la primera comparecencia del SES en el área de salud de Cáceres desde que se iniciara la pandemia. Se ha llevado a cabo en el centro de salud Nuevo Cáceres justo antes de mantener una reunión con los responsables de Atención Primaria y con los expertos y jefes de servicio del complejo hospitalario.

La provincia de Cáceres se sitúa además como el área de salud donde la letalidad del virus es más alta. Aunque la Junta de Extremadura no comparte del todo estos datos. Asegura que las cifras de mortalidad están segregadas por comunidades y no por provincias, por lo que el SES desconoce cuál es la tasa de letalidad en la provincia cacereña. Sí se sabe la del área de saliud de Cáceres, que se sitúa, según Franco, en el 13%, “y no es de las más altas de la comunidad autónoma”, apostilla. Ha hecho referencia además a que en Cáceres también tiene una de las tasas más bajas de hospitalización de la región (se sitúa en el 33%, según los datos que maneja el SES).

Por otro lado el gerente del SES también se ha referido al protocolo que prepara la Consejería de Sanidad para permitir que los familiares puedan visitar a los enfermos más graves, para poder acompañarles en los momentos más difíciles. Según ha avanzado Franco ya está casi listo, a la espera de que hoy se den los últimos retoques. La previsión es que pueda estar en funcionamiento esta misma semana (mañana el consejero de Sanidad, José María Vergeles, dará más detalles sobre este asunto).