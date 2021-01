Cerca de 400 coches en la segunda caravana por el cierre del comercio

Cerca de 400 coches, según la organización, se han sumado este domingo en la segunda caravana de protesta del comercio cacereño por el cierre de la actividad que ya ha cumplido más de tres semanas. Decenas de coches, furgonetas , algunas motos e incluso carros con atracciones de feria se han concentrado de nuevo en el recinto ferial, donde se ha iniciado la marcha de vehículos que denuncian la crítica situación que atraviesa el sector tras un año con la actividad bajo mínimos. La protesta estaba organizada por las asociaciones del comercio de Cáceres (AECA, Astoria, Gómez Becerra, Obispo Galarza, Plaza de los Maestros, Rodríguez Moñino) con el apoyo del Círculo Empresarial, pero a ella se ha sumado también hosteleros y autónomos de otros sectores, unos como muestra de apoyo a los comerciantes y otros porque temen que el parón del comercio acabe por afectar también a sus negocios. “Yo estoy trabajando. Pero esto es una cadena y si el comercio y la hostelería no se mueven, si no se mueve el dinero, al final yo no podré seguir haciendo obras. Todos estamos abocados a quedar cerrados si la pequeña empresa no genera dinero”, dice David Gracia, que tiene una pequeña constructora.

Juan Pedro Sánchez lleva casi un año con la persiana a medio abrir en su bar de la barriada de Montesol. “No abrimos hasta junio, no hemos parado de tener restricciones desde entonces y ahora e cierre. Entendemos que la situación de la pandemia es mala, pero necesitamos una solución. No las ayudas, sino que nos permitan trabajar de algún modo, unas horas, algo…”, decía antes de que se iniciara la marcha. Algunos de los coches de los propietarios de bares, restaurantes o taperías llevaban carteles con esquelas en las que comunicaban la muerte de la hostelería.

Los coches han vuelto a lucir ayer los globos blancos que se han convertido en el símbolo de la reivindicación “pacífica” que el comercio pretende llevar a cabo con estas caravanas, en un recorrido que esta vez no solo ha incluido a las calles del centro de la ciudad, sino también a otras de zonas periféricas como Mejostilla. La estimación es que la protesta se prolongara durante unas dos horas. Durante todo el recorrido los conductores han hecho sonar las bocinas de sus vehículos para llamar la atención sobre los problemas que tienen.

“Seguimos con los mismos problemas después de la protesta del martes pasado porque seguimos cerrados y lo que queremos es abrir. Queremos que nos escuchen porque lo que queremos es abrir”, reivindica Ana Rodrigo presidenta de la asociación Astoria, una de las organizaciones convocantes de la protesta, que considera que la situación de contagios de Cáceres ahora “no es tan grave como para no permitirnos abrir, aunque se mantenga le cierre perimetral o las apertura incluyan limitaciones de la actividad”. Los comerciantes insisten en que “lo único que pedimos es trabajar. Porque no tenemos ningún ingreso, pero no dejamos de tener gastos mientras los negocios están cerrados”. También la presidenta de AECA, Francisca Campos insiste en reclamar que les permitan retomar la actividad “en horario continuo, menos horas, con aforos más limitado so con medidas sanitarias complementarias. Pero que nos dejen trabajar”, insiste.

La escalada de los gastos para los autónomos a pesar de la reducción de ingresos en el último año por la caída de la actividad es lo que también ha llevado a manifestarse a empresarios de sectores que no están obligados a cerrar. “Entendemos la preocupación de los autónomos obligados a cerrar porque los autónomos llevamos un año terrible. No solo no dejemos de tener gastos, sino que este año se han incrementado impuestos como la cuota de autónomos a pesar de que, en nuestro caso tenemos el aforo limitado al 30% en las clases. No nos pueden obligar a trabajar menos y pagar lo mismo. No tenemos derecho a nada” dice Trinidad Galán, que tiene dos academias.