China no facilitó todos los datos a la misión de la OMS en Wuhan

Las autoridades chinas se negaron a ofrecer toda la informacion sobre el origen de la pandemia del coronavirus a la misión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) desplazada hace unas semanas a la zona de Wuhan. Así lo ha manifestado Dominic Dwyer, uno de los expertos en enfermedades infecciosas y miembro de la expedición a su regreso del epicentro de la expansión del virus.

Los miembros del equipo solicitaron a las autoridades chinas los datos en bruto, sin procesar, sobre los 174 pacientes que China había identificado en la fase inicial del brote en la ciudad de Wuhan en diciembre de 2019. Pero no les han facilitado esa información.

Para el investigador era crucial ya que solo la mitad de los casos presentados habian estado expuestos en el mercado de Huanan, donde se detectó el virus por primera vez. De esos datos se desprendían informaciones clave como las preguntas que se hizo a los pacientes y cómo se analizaron las respuestas.

Más datos que en 2020

Dwyer ha señalado a Reuters que, pese a no haber dado todos los datos, las autoridades chinas proporcionaron mucho material, "mucho más que el año anterior", lo que considera que ya es un buen avance. La OMS podria publicar el próximo viernes un primer resumen de la información obtendia por la misión científica.

Las disputas entre China y Estados Unidos provocaron un retraso en el envío de la misión de la OMS. Los investigadores llegaron en enero y durante cuatro semanas estuvieron analizando los posibles orígenes del brote de covid-19. No obstante, tras pasar dos semanas en cuarentena en el hotel, solo pudieron realizar visitas organizadas por el gobierno chino y se les impidió el contacto con personas de Wuhan alegando restricciones por motivos sanitarios.

El especialista australiano reconoce que en ocasiones discutieron con sus homólogos chinos sobre la interpretación de los datos, aunque se trata de "discusiones habituales cuando se realizan estas investigaciones". Dwyer señala que no sabe si no dieron más datos porque no los tenían o por presiones políticas.

La cadena de frío

Buena parte del debate se centró en los procesos de congelación y transporte de alimentos del mercado de Huanan, que desde la OMS consideraban deficientes pero que China descarta como parte del problema.

En este sentido, Peter Ben Embarek, responsable de la misión de la OMS, mantiene que es una posibilidad, pero señaló que los vendedores del mercado venden productos congelados (incluyendo animales salvajes de granja), y podría ser foco de infeccion. También señaló que el equipo de la OMS no estaba investigando la opción de que el virus se escapara accidentalmente de un laboratorio, tal y como había defendido en su día Donald Trump.