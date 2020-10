Cierran el Olivar y el Cuartillo para evitar la celebración de las castañas

El Olivar de los Frailes y el parque del Cuartillo permanecerán cerrados el puente de Todos los Santos para evitar la concentración de personas durante la celebración de las castañas. Según avanzó este jueves el alcalde de la capital cacereña, Luis Salaya, ayuntamiento y la diputación cacereña, responsable del Cuartillo, han puesto en marcha una actuación coordinada y han resuelto de manera común clausurar el acceso a ambos espacios, que tradicionalmente albergan el grueso de las reuniones sociales este fin de semana, debido a que tienen instalaciones para barbacoa.

Del mismo modo, Salaya ha hecho este jueves un llamamiento a los cacereños para que “en la medida de lo posible” no acudan al cementerio el Día de los Difuntos con el objetivo de que no se produzcan las aglomeraciones de personas que cada año tienen lugar durante la jornada. En cualquier caso, recordó que el ayuntamiento ha ampliado el horario de visita y pidió “responsabilidad” y “prudencia” a los ciudadanos para que no se concentren en las horas punta.