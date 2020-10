Los cierres perimetrales del resto de autonomías aíslan a Extremadura

Los cierres perimetrales anunciados por casi todas las autonomías en la práctica han dejado ya aislada a Extremadura, que por el momento es la única, junto a Galicia, Canarias y Baleares que no ha tomado esta medida para todo su territorio. Tampoco Portugal permitirá el acceso de españoles durante el fin de semana del puente de Todos los Santos, a no ser que sea por motivos de trabajo, estudios o asistencia sanitaria. Además, como ya se sabe, desde mañana y hasta las 6 horas del día 3 de noviembre, tampoco se podrá circular entre los municipios lusos.

A la espera de la celebración mañana de un Consejo de Gobierno extraordinario, la región no ha anunciado por el momento medidas de limitación de movilidad para el puente más allá de las que ya están vigentes en Almendralejo, Cabezuela del Valle, Jerte, Tornavacas, Jarandilla de la Vera, Usagre, La Roca de la Sierra y, desde hoy, en Hervás, Alcuéscar y Arroyomolinos. Madrigal de la Vera, Talaveruela de la Vera, Valverde de la Vera, Villanueva de la Vera, Cilleros, Hoyos, Perales del Puerto y Villanueva del Fresno también se encuentran en estos momentos en aislamiento perimetral, pero su vigencia finaliza mañana y por tanto, si no hay prórroga en el Consejo de Gobierno extraordinario, sus vecinos ya sí tendrán libertad de movimientos en los Santos.

Por lo que respecta al territorio nacional, casi todas las autonomías han anunciado ya que cerrarán (en la mayoría de los casos hasta el 9 de noviembre) para evitar la entrada y salida de personas durante el puente, aunque dentro sí estará permitida la movilidad. Ya han confirmado el cierre Asturias, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja y Andalucía, así como Ceuta y Melilla. Cataluña y Cantabria lo anunciarán este jueves y Comunidad Valenciana lo tiene en estudio. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado que también cerrará, aunque en este caso solo los dos próximos fines de semana (el puente de Todos los Santos y el próximo, que se celebra la festividad de la Almudena).

Al margen de Extremadura quedan, por tanto, Baleares (solo cerrará Manacor), Galicia y Canarias. Sus habitantes podrán viajar por las autonomías confinadas, pero no pararse ni recalar en ellas. En el caso de la región, mañana se celebrará un Consejo de Gobierno extraordinario y al respecto, el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, anunció ayer que se tomarán previsiblemente medidas “duras” que afectarán a las grandes poblaciones. Pero a tenor de las últimas declaraciones del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, no parece que el cierre perimetral de Extremadura esté sobre la mesa. “Un país tiene fronteras, una región no. No se puede cerrar lo que no existe”, dijo Fernández Vara el pasado martes, para afirmar después que la Guardia Civil y las policías nacional y local “deben estar pendientes de la movilidad de las personas, no de los coches”.