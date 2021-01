Hasta cinco aulas para un examen en la UEx

Los 20.000 universitarios extremeños han vuelto a los campus la Universidad de Extremadura (UEx) esta semana tras las vacaciones navideñas. Las clases no comenzarán hasta el 1 de febrero, pero hasta entonces es época de exámenes y se están desarrollando de forma presencial, no sin polémica.

«Es complejo tomar decisiones en una situación de absoluta incertidumbre para todos, pero desde el principio de curso hemos apostado por una presencialidad segura y es el escenario ahora también», dice la vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la UEx, Rocío Yuste. Las razones son varias: «porque somos una universidad presencial, porque estamos convencidos de que es la mejor opción para garantizar la igualdad de oportunidades de nuestros estudiantes y porque las medidas que hemos tomado en las clases del primer semestre han venido funcionando; se ha demostrado que la universidad ha sido un entorno seguro, no se ha detectado ningún contagio comunitario y por eso lo que hemos hecho ahora es aplicar la lógica y seguir con esas medidas, pero siendo aún un poco más estrictos», argumenta.

El protocolo de la UEx establece desde el principio de curso un aforo máximo del 60% de la capacidad de cada clase y «ahora hemos intentado bajar un poco más; en el 90% de los exámenes, por no decir el 100%, no se está llegando ni al 50% y todos los centros están trabajando por debajo de ese porcentaje», señala la vicerrectora. Pero, ¿es posible en todo los casos? «En algunos obviamente es complicadísimo, pero se está haciendo». Las dificultades son mayores en aquellas facultades que tienen un mayor volumen de alumnos. «Se están utilizando espacios grandes, los exámenes se están dividiendo en dos, tres y hasta en cinco aulas, se está pidiendo ayuda a otros profesores de los mismos departamentos para vigilar e incluso los equipos directivos de las facultades están ayudando a colocar a los estudiantes cuando llegan para que no se produzcan aglomeraciones». Se ha pedido, además, que las llegadas de los estudiantes a los exámenes sean escalonadas.



QUEJAS Y DUDAS / Sin embargo, hay alumnos que en estos primeros días se han quejado de que alguna de estas medidas de seguridad no se ha cumplido o de que, aún cumpliéndose, no las consideran suficientes para evitar riesgos, como denuncia el Consejo de Estudiantes de la Facultad de Educación de Badajoz. «Es verdad que la sensación y la percepción de cada uno cuando entra en un aula con 40 personas puede ser de agobio o de miedo por la situación del covid y eso nos lleva a pensar que parece que no se están cumpliendo las medidas de seguridad, pero se respetan; en todos los casos se han cumplido con absoluta seguridad la ventilación y el aforo máximo, y en algunas ocasiones se ha producido alguna aglomeración a la entrada que se ha corregido inmediatamente», admite Yuste. El rector, Antonio Hidalgo, también reconoció ayer que «ha habido fallos, sí, y estamos trabajando para que no se repitan», pero en la mayoría existe un aforo muy bajo y el máximo son dos horas de examen, según informa Raquel Rodríguez.

Primer plano de una alumna con dos mascarillas, durante un examen en Derecho, ayer.

Ante las dudas que pueden provocar algunas fotografías tomadas por los alumnos, Yuste indica que el 1,5 metro de distancia se mide desde el eje central de una persona. Reconoce que en centros como Medicina, donde se están realizando exámenes en algún salón que tiene capacidad para 350 o 400 plazas y con la reducción de aforo se pueden meter 150 personas, «puede asustar o dar sensación de aglomeración verte ahí». «Es verdad que estamos viviendo una situación en la que el miedo y la preocupación personal pueden estar provocando denuncias de los estudiantes, pero las medidas que están aprobadas se están cumpliendo y la universidad ha demostrado ser un entorno seguro». Y en esto, advierte, tiene también mucho que ver la responsabilidad individual de cada uno: «Es la base».

Los presencialidad es la opción elegida para los exámenes en buena parte de las universidades del país (incluidas las de Grupo 9 en el que está la UEx) e incluso en aquellas que empezaron el curso online. Y es, según Yuste, la mejor forma de garantizar la calidad y la igualdad: «ya vimos durante el confinamiento que hay estudiantes que no tenían un espacio donde trabajar tranquilos en sus domicilios y algunos ni ordenadores ni conexión a internet».



El Ceuex, vigilante

Desde el Consejo de Estudiantes de la UEx se muestran vigilantes a cómo se va desarrollando el periodo de exámenes en plena escalada del covid-19 en la región y están poniendo en conocimiento de este vicerrectorado cualquier denuncia que les llega. «Tenemos en las redes y en el correo muchos mensajes sobre situaciones irregulares que se están viendo; en algunas no hay justificación y se pide explicaciones, pero en general se está cumpliendo los aforos al 50%, hay aulas al 40, 30 y hasta al 20%», cuenta el delegado de Estudiantes, Hernán Álvarez, a quien Rocío Yuste agradece el trabajo «constructivo» que están haciendo. «En cuanto nos llega alguna queja que parece preocupante, nos ponemos a averiguar para ver qué pasa y mejorar».

Pero aún así, para el delegado estudiantil «no era suficiente con reducir los aforos; no queríamos que los exámenes fueran online ni presenciales, sino que se diera la opción a cada profesor de elegir cómo creía que era la mejor manera de hacerlos para garantizar la seguridad. Nuestra propuesta era la flexibilidad, pero se optó por la presencialidad obligatoria y esperamos que todo vaya bien».