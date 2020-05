Colegios e institutos comienzan la fase 1 cerrados: ni desinfección ni personal

Los equipos directivos no han regresado esta semana a los centros educativos extremeños y tampoco han comenzado las tareas de desinfección de los colegios e institutos de enseñanza en la región. Y con toda probabilidad no lo harán en esta semana. La fase 1 de la desescalada, tal y como se recoge en el Boletín Oficial de Estado, permite que los centros educativos abran sus puertas para su desinfección, acondicionamiento así como para la realización de funciones administrativas, si bien se deberá limitar «al máximo» el uso de documentos en papel. «Será responsabilidad de sus directores establecer el personal docente y auxiliar necesario para llevar a cabo las tareas citadas», recoge.

Mientras en algunas comunidades ya han empezando las labores de desinfección, en Extremadura las puertas de los centros siguen cerradas. Y así quieren los sindicatos docentes que continúen hasta septiembre, aunque la decisión final no está tomada.

De momento, en Extremadura la desescalada no se está dejando notar en el ámbito educativo. La primera medida en marcha sería la limpieza y desinfección que, según confirma la Consejería de Educación, no ha comenzado todavía en los colegios e institutos extremeños y no hay fecha exacta para iniciarla. Primero los centros tienen que recibir una instrucción de la consejería en la que se detalle cómo se llevará a cabo esta tarea y ese documento, asegura, no se remitirá hasta que no se aborde este, entre otros asuntos, en la próxima Conferencia Sectorial de Educación que se celebra mañana.

Aún así el protocolo de desinfección se trató ayer en el Comité de Seguridad y Salud en el Ámbito de Centros Educativos y, según informaron en sus portales algunos sindicatos, se trata de un documento «muy generalista» y que pretende dejar en manos de los directores la provisión de material de prevención como mascarillas, entre otros. Los sindicatos insisten en que no se dan las condiciones para la reapertura y así se lo trasladarán a la consejería en una Mesa Sectorial que se celebra esta mañana. Ahí esperan también conocer más detalles sobre la desescalada en el ámbito educativo que contempla en su fase 2, a partir del 25 de mayo, la vuelta a las aulas de forma voluntaria para los estudiantes menores de seis años cuyos padres no puedan teletrabajar. Y también para los que están en los cursos fin de etapa, esto es 4º de ESO, 2º de Bachillerato y 2º de FP que de momento siguen con las clases online y sin saber si se producirá la vuelta y cuándo.