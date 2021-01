El comercio podrá abrir de 10 a 14 horas a partir de este viernes

Os dejo, que tengo que cruzar media provincia para cazar unos venados. Lo jodido es que no me puedo tomar un café en Cáceres porque entonces el virus se da cuenta y me contagia. Bah! Nos comeremos unas migas mis coleguillas de caza y yo en medio del campo, sin mascarillas, y luego para casa a sabiendas de que es imposible contagiarnos y contagiar gracias a las extraordinarias medidas Vergelianas. Me alegro por los comercios y mi total apoyo a los grandes perjudicados de estas medidas sectarias: los hosteleros.