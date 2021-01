Los comerciantes protestan contra el cierre y piden celeridad en las ayudas de la Junta

La asociación de comerciantes Emérita Augusta ha realizado en la tarde de este lunes una protesta en la calle Santa Eulalia para mostrar su rechazo al cierre de las tiendas no esenciales decretado por la Junta y pedir que se agilicen las ayudas directas al sector. La manifestación ha comenzado a las 19.15 horas en la Puerta de la Villa, donde han leído un manifiesto y han guardado un minuto de silencio porque “el pequeño comercio se muere”. Ataviados de negro y portando velas en señal de duelo, después han protagonizado una marcha silenciosa hasta la plaza de España.

"Es injusto lo que se está haciendo con el comercio", ha explicado Meña Lozano, propietaria de la tienda October y tesorera de la asociación. “Comercio, hostelería y otros servicios como gimnasios no somos los que tenemos el porcentaje más alto de contagios y somos los que estamos pagando la situación que hay ahora en Extremadura", afirma. En su caso particular, Meña estima unas pérdidas del 50% con respecto a la facturación del mismo mes del año pasado. Además, recuerda que enero “es clave por las rebajas, con cuya facturación se salvan los meses siguientes, que son muy flojos”.

Desde el colectivo entienden que la situación es muy problemática y que hay que tomar medidas para frenar los contagios, pero insisten en que si esto es así, el cierre del comercio no esencial tiene que venir acompañado de ayudas y que la Junta tiene que acelerarlas al máximo. Piden subvenciones directas para cubrir los gastos fijos y una exención total en el pago de impuestos y la cuota de autónomos. “Mientras no haya ingresos no debemos pagarlos”, han recogido en su manifiesto, donde aseguran que el pequeño comercio emeritense “vive asfixiado tras meses de aperturas ininterrumpidas y pocas ventas”.

A la manifestación no solo han acudido comerciantes, también autónomos afectados de otros sectores, como Isabel Vázquez. Ella es propietaria de D-Ocio, una ludoteca en la calle Santa Eulalia que ahora mismo está cerrada, "con ingresos cero y afrontando gastos". "Cualquier ayuda que nos den, que sea inmediata", defiende Isabel, que recuerda que siempre han cumplido todas las medidas de seguridad y prevención que se han exigido.

La protesta de este martes es la primera acción propia que la asociación de comerciantes Emérita Augusta organiza en la calle contra el cese de actividad del comercio no esencial, pero se han sumado a todas las propuestas llevadas a cabo por la Federación Empresarial de Mérida y Comarca (Femec).