El comercio plantea elevar al 40% el aforo en sus locales

El pequeño comercio quiere dar un paso más en la vuelta a la actividad de sus negocios y ha pedido a la Junta que se incremente hasta el 40% el aforo en el interior de sus locales con el fin de que se pueda equiparar la actividad que prestan a la que tiene ya la hostelería. La propuesta se puso sobre la mesa la semana pasada en la reunión del Consejo del Comercio que se está celebrando ya de forma quincenal. Aún no se había comunicado la ampliación de horarios que se hizo efectiva el viernes, pero el planteamiento no era que se abordara entonces sino que se estudiara ese nuevo paso para poder aplicarlo esta semana si las cifras seguían mejorando. «Se trata de ayudar a que la actividad en el sector se vaya normalizando poco a poco, despacio y con prudencia para no volver atrás» señala Francisca Eugenia Campos, presidenta de AECA e integrante del consejo del comercio a través de la asociación regional, Fedacoex. «Llevamos ya casi un mes y la incidencia acumulada de casos de covid no ha hecho más que bajar, lo que refuerza nuestro planteamiento de que nuestros negocios y nuestra actividad no es responsable de los contagios», apunta la empresaria, que apela también a la «responsabilidad» de los clientes. «Es importante la responsabilidad de todos para que no demos pasos atrás y acabemos pagando los mismos de siempre», recuerda.

La Asociación de Comerciantes de Menacho teme en todo caso que un incremento del aforo en el comercio de forma generalizada pueda suponer «que se llenen más las tiendas de los grandes centros comerciales y sus pasillos se acaben saturando», plantea Félix Retamar que valora que hasta ahora la actividad se está desarrollando «con mucha calma».

Ambos colectivos aplauden las últimas medidas y en especial la ampliación de horarios que entró en vigor el pasado fin de semana. Consideran que el reparto de los clientes en una franja horaria mayor «es beneficioso y da más opciones a la agente que trabaja», dicen.