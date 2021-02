El comercio podrá abrir hasta las seis de lunes a viernes y los sábados por la mañana

Lo de este señor es de traca. Durante meses ha ido bien confinando los municipio que tenían índices altos, independientemente de como iba el promedio (y derivado de una sentencia que dijo que eso de confinar a capricho en pueblos que no había contagios no podía ser). Consiguen un decreto de alarma que se salta a piola la sentencia y permite confinar a capricho y claro se acabo lo de diferenciar municipios con problemas de los que no los tienen, se va a lo cómodo (para él) y todos a confinados. La hostelería como es factor de movimiento se cierra, pero no indemniza, podrían para evitar que la gente se mueva prohibir la ropa de abrigo y así la gente no saldría (afectaría a los que se mueven) pero no se decide una cabeza de turco y arreglado. Por otra parte, uno va a Madrid y desde hace muchos meses, todo abierto, salvo áreas confinadas (como nosotros antes, por municipios), la economía a tope y mejores resultados que nosotros. Esta claro que, o nos explican algo o nos toman por tontos y en todos casos su nivel de desahogo e incompetencia es difícilmente superable. En la asamblea piden la lista de los vacunados y el problema es que se acosa a los que van a llevar el butano, noooooooo, queremos saber quienes son los vacunados para poder discriminar al que va a llevar el butano (que me parece fenomeno que se vacune del caradura que ha sustituido a mi padre en el turno de vacunas y poder decírselo en la cara (si fuese el caso que lo hubiese, es por lo que es necesaria la lista).