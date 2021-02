Comercio: «Si tuviéramos una nueva ola, sería insoportable»

La Navidad supuso un respiro para el comercio placentino después de un annus horribilis, pero lo que vino después, el cierre en enero, nada más iniciadas las rebajas, fue la puntilla. Ahora, después de tres semanas reabiertos, los que se han mantenido avisan: «Esperemos que no haya una nueva ola porque sería terrible, insoportable».

Lo afirma Fernando Santiago, presidente de la asociación Zona Centro, que ha vivido en carne propia los efectos de la pandemia, al tener que cambiar de local poco después de haber reformado y acondicionado uno y que se dedica al sector de eventos, uno de los más castigados.

Por eso, cuando escucha las noticias de reducción de aforo no se preocupa. «En el comercio de proximidad no hay colas, ni llegamos al 30%. Si acaso las habrá en alguna franquicia de gente joven, pero nosotros no tenemos problemas de aforo, por desgracia».

Lo dice porque, en su opinión, las ventas «no han mejorado» desde la reapertura. Explica que la primera semana, hubo más actividad por cambios y devoluciones de regalos navideños y algo de consumo de rebajas.

Además, señala que los cierres perimetrales les han afectado bastante, al restringir el paso de los clientes de las comarcas del norte.

Esto es algo que también destaca José Luis Ventura, presidente de la asociación Vera-Elena. Para Ventura, las ventas están «dentro de la normalidad, teniendo en cuenta que estamos en febrero». Pero sí confiesa que el horario reducido les ha perjudicado. «Las tardes han sido nulas y muchos comerciantes han optado por abrir solo por las mañanas».

Ahora que ha vuelto el horario habitual, esperan una mejoría, aunque aún hay mucha mercancía por vender. «Cómo voy a vender lo de verano si no he vendido lo de invierno», lamenta Santiago. Todo es incertidumbre para el sector. «No se puede planear nada que no sea a corto plazo. No sabemos qué mercancía pedir para el invierno que viene».