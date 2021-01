El comité de expertos de Plasencia reclama un cribado masivo y vacunar al personal de ayuda a domicilio

Un cribado masivo en Plasencia, para identificar a positivos asintomáticos y a sus contactos y la vacunación al personal de ayuda a domicilio, que trabaja con mayores y en el CRPS, donde acuden personas con enfemerdad mental.

Son algunas de las peticiones que se recogen en un documento elaborado por el comité de expertos de Plasencia tras haber mantenido diversas reuniones, una vez pasadas las fiestas navideñas, para analizar la situación actual. El documento recoge tanto reclamaciones como recomendaciones, dirigidas a las instituciones y población en general.

Marco Aurelio Sánchez, del colegio de veterinarios, explicó ayer que la principal recomendación a la ciudadanía es la «limitación de reuniones a las personas convivientes» con el objetivo de «salvaguardar la capacidad asistencial» y no colapsar el hospital.

Sin embargo, propone a la Junta la apertura del comercio (reabre hoy) y la hostelería «de forma controlada, ligada al cumplimiento estricto de las normas y a una evaluación de riesgos».

Tanto Sánchez como Jesús Velasco, médico miembro del comité, han criticado que, desde marzo, no se han hecho evaluaciones de riesgo individualizadas antes de tomar decisiones sobre comercio y hostelería.

Hoy por hoy, no

Velasco ha matizado que, debido a la incidencia actual en Plasencia, «hoy por hoy, no se puede abrir», pero «de forma sucesiva y en función de cómo vaya evolucionando todo, sí». No obstante, Sánchez cree que no va a repercutir en una mayor incidencia que reabra el comercio.

Para el cribado masivo y el rastro de contactos, el ayuntamiento ofrece a la Junta «todo el personal necesario», en palabras del alcalde, Fernando Pizarro y también, tanto personal como espacios municipales para realizar las vacunaciones.

Además, proponen una revisión de las clases presenciales, señalando que en los países donde se han cerrado los centros educativos ha habido "mejores resultados".

Al ayuntamiento le han pedido otras cuestiones que se asumirán y serán la intensificación de los controles policiales y una campaña informativa en las marquesinas de los autobuses para no se hable, coma, ni fume en ellas.

El comité también insta a extender el teletrabajo en administraciones y empresas.