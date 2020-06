Comser gratifica el compromiso de sus trabajadores con una paga extra Covid-19

La residencia de mayores Comser ha querido tener una muestra de agradecimiento al comportamiento y compromiso de todos sus trabajadores aprobando por parte de su consejo de administración una paga extra Covid-19 como incentivo al buen trabajo realizado. «Sin ningún tipo de dudas, ellos se lo merecen. Después de nuestros residentes, son el mayor activo de este centro socio sanitario», ha declarado el director de Comser, Antonio García Camacho.

De ese modo, un total de 75 trabajadores recibirán una paga extra por haber atendido al detalle a los más de 150 usuarios que tiene esta residencia de mayores. «A nosotros también se nos ha caído la cuenta de resultados como consecuencia de la crisis, pero hay que demostrar que somos optimistas y positivos y, por supuesto, reconocer el trabajo de las personas en momentos tan delicados».

Ayer, dentro de las instalaciones de la residencia Comser, se celebró un acto homenaje por la terminación del estado de alarma en el país. Consistió en recordar y celebrar con todos los trabajadores de la residencia que durante toda la etapa del confinamiento, más de cien días, se ha mantenido a los mayores fuera de los peligros del virus, siendo las residencias uno de los lugares de más conflicto del coronavirus. El alcalde de la ciudad también estuvo presente en el acto.

Desde Comser no se ha registrado ningún caso positivo en sus usuarios. «Todo esto no se podría haber logrado sin el trabajo, dedicación y esfuerzo de todos nuestros trabajadores», puntualiza Antonio. «Se puede mantener una residencia con positivos cero. Y no hace falta que nos den lecciones, hay gente trabajando que tienen su título de auxiliar y saben perfectamente cómo desempeñar su labor y cómo protegerse a ellos mismos y a los demás», enfatiza.

El director de esta residencia almendralejense les ha pedido a sus trabajadores que no bajen la guardia ni un centímetro de cara al próximo otoño y prepararán un protocolo de actuación para prevenir el covid-19.