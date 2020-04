La comunidad islámica extremeña desmiente un bulo sobre desplazamientos durante el Ramadán

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

uyyyyyy, con la Iglesia hemos topado, perdón, con el Islam. Aquí no está todo bien aclarado y yo lo aclaro: el iman de Badajoz correctamente informa de que las mezquitas están cerradas. Pero el documento en cuestión que circula no habla de ir a las mezquitas sino de ir a los establecimientos que proporcionan los alimentos adecuados para la comunidad islámica hacer el Ramadán. Establecimientos que son escasos en la provincia y obliga al musulmán a salir de su localidad de residencia y desplazarse a las localidades mencionadas en el documento. Por tanto, NO ES UN BULO