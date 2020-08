Los contagios vuelven a niveles de marzo y Extremadura declara la segunda oleada

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Con este baile de tantos gobiernos autonómicos me parece que no vamos muy bien del todo. Aqui cada uno baila al son que mejor le parece. El gobierno del Estado debería de coger las riendas y aplicar normas iguales o parecidas en cada región; de otra manera no veo la forma de que esto vaya a mejorar.