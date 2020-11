El coronavirus deja otra jornada funesta en Extremadura con once fallecidos y 203 positivos

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

La mejor forma de bajar los positivos es hacer menos PCR (por ejemplo a los contactos de un positivo no hacerla hasta 8 días después). No se como no se han dado cuenta antes. Mira que era fácil doblegar la curva.