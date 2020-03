El coronavirus deja la tele sin aplausos

España vive una situación excepcional por el coronavirus y la tele no podía dejar de acusarlo. Uno de los principales riesgos de contagio son las grandes aglomeraciones y algunos de los programas ya han tomado medidas no invitando al público a asistir a sus programas, tanto los que se realizan en directo como los que se graban. La restricción afecta a espacios de todas las cadenas. Entre ellos: OT y La mañana (TVE-1), El programa de Ana Rosa y Sálvame (Tele 5); Todos es mentira (Cuatro); El hormiguero (A-3 TV); El intermedio y Zapeando (La Sexta), Planta baixa y Tot es mou (TV-3) y Late motiv y La resistencia (#0 de Movistar).

Uno de los espacios más afectados por la medida será OT, que tiene un aforo de casi 1.000 personas, y que el domingo lucirá desolador con los concursantes actuando sin el calor de sus fans. Eso si se llega a celebrar, porque si se prohíben tajantamente los desplazamientos innecesarios, les será imposible al presentador, Roberto Leal, y a tres miembros del jurado, Natalia Jiménez, Javier Llano y Javier Portugués, residentes todos en Madrid (solo Nina vive en Cataluña) acudir a su cita dominical. No obstante, sin precipitar los hechos, lo cierto es que este sábado, 14 en el ensayo general, y fuera de cámaras, a los triunfitos les comunicarán que no tendrán a sus fieles apoyándoles en sus actuaciones.

Sin gente y cierre

El primero en tomar la decisión de no contar con público ha sido Josep Pedrerol, que el pasado domingo hizo El chiringuito de jugones (Mega) sin su presencia, y que ahora cierra durante dos semanas al no haber Liga ni de Primera ni de Segunda División. Le siguieron el jueves, 12, espacios como El hormiguero (A-3). Pablo Motos, su presentador, empezaba el programa en un plató vacío por primera vez en 14 años (aunque ya llevaba días reducido el aforo) llamando a la calma, aunque en un tono que no escondía la preocupación: "Es la primera vez que me enfrento a un programa así", confesaba.



David Broncano choca codos en un plató vacío de 'La resistencia' (#0 Movistar+) / MOVISTAR+

Por su parte, Ana Rosa Quinta explicaba así el porqué de esa ausencia en El programa de Ana Rosa: "Normalmente siempre hay personas que quieren venir (...), pero. claro, las sillas están muy juntas. Por respetar ese espacio recomendable de un metro, hoy no han venido". David Broncano también comentaba la extraña situación en La resistencia: “Es raro que no se oiga el aplauso del público”, confesaba, algo vital para el programa, que hasta está invitado a lanzarle insultos. Ese día lo tuvo que hacer una compañera del equipo. Y como los colaboradores se sentaban respetando las distancias, Broncano comentó. “Esto parece un cine porno”.

Cambio de plató

Más radical era Andreu Buenafuente, que, ya que no contaría con el público, decidió el pasado miércoles cambiar su plató de Movistar+ por uno más reducido. Hasta rebautizó el programa. Late motiv bunker ha pasado a llamarse. Y el showman, tras comenzar diciendo: "Buenas noches, España. La cosa está muy mala", anunció: “Vamos a hacer el programa. No es el mismo ni desde el mismo sitio, vamos a tomar precauciones”, señaló. De ahí la idea del búnker.

Wyoming, por su parte, también afrontaba con humor la nueva situación, asegurando que disponía de un dispositvo de última generación para sustituir al público. "Tiene todo lo que necesitamos para hacer funcionar un programa: el botón de las risas, que lo usaremos cada vez que yo haga un chiste; el de los aplausos, que se usará cada vez que un momento roce la excelencia, y el de los abucheos, que usaremos con muy poca frecuencia".