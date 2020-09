El covid-19 deja dos fallecidos, 261 positivos y seis nuevos brotes en Extremadura

No os equivoqueis, no es un problema político. Es un problema de salud, con una pandemia para la que nadie estaba preparado, y en segundo lugar, es un problema de concienciación del virus. No se puede hacer vida normal, nos guste o no nos guste, porque el bicho está ahí fuera y está contagiando. Estamos hablando de la vida de las personas, no de situaciones políticas. Y la gente, como dice Aliano, debe concienciarse que la mascarilla es fundamental, y que debemos evitar el contacto en todo momento. Y hablo de terrazas, hablo de comuniones, hablo de bodas, hablo de bautizos, se nos va la pinza.