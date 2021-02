La covid deja al ocio nocturno de Plasencia sin alternativas y "en la ruina"

Renovarse o morir. Nunca esta frase ha tenido tanto sentido para el ocio nocturno en Plasencia. La covid ya se ha llevado por delante dos discotecas míticas, Jarmo e Impacto y, si el toque de queda se mantiene durante mucho más, amenaza con ser la puntilla para el sector. «Estamos en la ruina», afirma Mamen Marcos.

Ella y su marido son los propietarios del pub El Portón, que ahora solo abren «los sábados de cuatro a diez porque el resto de la semana no hay nada» y sus empleados están en ERTE.

Han intentado aprovechar la hora de las cañas y cafés para no permanecer cerrados, ya que «aunque no entre dinero, hay que seguir pagando». Ellos tienen hipoteca sobre el local, pero con las restricciones no han conseguido llegar «ni a la mitad» de los gastos.

Marcos lamenta que el sector del ocio nocturno «es el último en abrir y el primer en cerrar» y, si la situación no mejora, considera que «la inmensa mayoría» de los locales se va a ver condenado al cierre.

«El futuro está muerto. A corto plazo, no lo hay y, a largo, no sabemos qué va a pasar, hay mucha incertidumbre, así que no se puede tener visión de futuro».

Por eso, María Aceña, copropietaria del pub La Varita Mágica, en la calle Patalón, afirma que el establecimiento sigue cerrado y, respecto a la reapertura, «no sabemos qué haremos. A nosotros, porque el dueño nos perdona el alquiler, porque si no, es imposible. Son muchos gastos sin entrar nada de dinero».

Cese de actividad

Lo que sucede en su caso es que no puede aprovechar la hora del mediodía o los cafés de la tarde porque apenas puede poner mesas altas en el exterior, como tampoco otros establecimientos de la calle. De hecho, uno ya ha comunicado al ayuntamiento el cese de actividad.

Otros locales sí lo están haciendo, gracias a su ubicación y a sus terrazas. Es el caso del Alameda, en el rincón de San Esteban.

Su dueño, Javier Izquierdo, señala que ellos tienen suerte y pueden trabajar por la tarde. «Con el horario de las diez, por lo menos nos defendemos, hay que adaptarse, tanto nosotros como la gente, para adaptar horarios, aunque entiendo que otros locales más de la noche lo tengan peor».