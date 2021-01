El cribado masivo concluye en Badajoz con 10.972 test y solo 46 positivos

De los 10.972 test rápidos de antígenos que se han hecho durante esta semana en nueve zonas de salud de Badajoz, solo 46 dieron resultado positivo en covid-19, lo que supone un 0,41% del total. Un 11, 3% de las personas citadas no se presentaron a la prueba (la previsión era realizar unos 15.000). Esto son los datos finales del cribado poblacional puesto en marcha por el Servicio Extremeño de Salud (SES) con el objetivo de detectar positivos asintomáticos, debido a la elevada incidencia de contagios en la capital pacense.

La radiografía de la situación epidemiológica que revelan estas cifras es, según Ignacio Maynar, director médico de Atención Primaria, similar a la que se está produciendo a nivel general: una disminución «muy importante» del número de casos positivos en esta semana. En este sentido, explicó que esta tendencia a la baja no solo se refleja en el resultado del cribado poblacional, sino también en el de las pruebas de este tipo que a diario se están realizando en los centros de salud de la ciudad a personas con sintomatología muy leve ante la sospecha de que pudieran estar contagiados, con una caída de los positivos del 25 al 5% en los últimos 7 días.

Según Maynar, este descenso es consecuencia directa de dos factores: «que la población se ha autoconfinado más seriamente y que las medidas de cierre han sido efectivas», lo que, a su juicio, ratifica que las restricciones impuestas han sido «las apropiadas» y «que por fin la mayoría de la ciudadanía se lo está tomando muy en serio», valoró.

Por zonas de salud

Por centros de salud, en Valdepasillas se han realizado 1.675 (aunque se dieron 1987 citas), de los que solo 3 dieron positivo (0,18%). En la Zona Centro (Casco Antiguo y Pardaleras), se sometieron a estas pruebas rápidas 1.150 personas y solo 2 fueron positivas (0,17%). En Suerte de Saavedra, se han hecho 877, con 2 positivos (0,23%; en san Roque, 1.522 test, con 4 positivos (0,26%): en San Fernando, donde más se han realizado, 1.702, con 5 positivos (0,29%); en La Paz, 1.510, con 5 positivos (0,33%); en Ciudad Jardín, de 1.221 pruebas, 10 dieron positivo (0,82%) y en Cerro Gordo, 4 de 564 (0,715). En El Progreso donde se llevaron a cabo la semana pasada, de las 941 personas que se los hicieron, 13 fueron positivos (1,38%).

Los datos de esta última zona de salud, que tenía una de las incidencias de contagios más altas de la ciudad, también avalan esa tendencia a la baja que se ha registrado esta semana, pues probablemente si los test se hubieran realizado en esa misma fecha en todos los centros de salud, el número de positivos asintomáticos detectados hubiera sido más elevado.

Estrategia

El director médico de Atención Primaria defendió que la realización de estos test, aunque desde el punto de vista científico pueda ser cuestionada, desde el epidemiológico es «una estrategia para ir por delante del virus y, ahora mismo, en Badajoz vamos por delante», aseguró. El objetivo del cribado masivo es detectar al mayor número de positivos asintomáticos y, aunque 46 de 11.000 pudiera parecer una cifra casi testimonial, su valor reside en lo que supone aislar a este número de personas, pues se estima que cada una de ellas, en función de sus relaciones sociales, puede contagiar a entre 4 y 15 personas de media, que a su vez se positivizarían y contagiarían a más. De hecho, de estos 46 positivos detectados, el 85% son «asintomáticos absolutos», es decir, que no tenían ningún síntoma que pudiera hacer pensar que estaban infectados.

Los casos positivos se han declarado a Salud Pública, que se encarga de iniciar el protocolo de rastreo de sus contactos. A los 10 días recibirán el alta si no tienen síntomas, pues aunque no se les realice un PCR, «ya no son contagiosos y eso está demostrado» subrayó el director médico de Atención Primaria.

Maynar se mostró «satisfecho» con el resultado de esta experiencia que, de momento, solo se ha puesto en marcha en Badajoz y puso en valor el «enorme esfuerzo y profesionalidad» de los equipos, así como la «importante respuesta» de participación de la ciudadanía.