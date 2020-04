Los cuatro culpables de la pandemia

A ver Estoiko como como te pongas el Nick, hazlo más sencillo por cierto. Con cambio o sin cambio siempre han existido pandemias en el mundo, Edad Media y otras épocas, a ver si ahora vamos a descubrir algo nuevo, la mal llamada gripe española más reciente, viruela, y tantas otras … y el mundo no estaba tan globalizado y causaron muchos más muertos en todo el planeta. Ahora hay medios, gracias a esa globalización, vacunas que no tardarán en aparecer, pero ahora ir de catastrofistas parece que es el remedio, el síndrome de greta, aquí el mayor problema que ha habido es la falta de prevención, la inutilidad de muchos gobiernos, el problema ha sido que la OMS no sirve para nada, para recomendar, cuando debería ser un organismo que fuera más influyente. Cuando lo de Wuhan deberían haber mandado técnicos epidemiólogos y estudiar realmente lo que pasada allí, forma de contagio, velocidad en contagio, etc, y prevenir al resto del mundo con tiempo. Pero no , ningún gobierno, el nuestro casi en cabeza, hasta marzo riéndose en manifestaciones, en masqletas etc y pasándose todo por el forro. Tanto costaba pedir a los chinos que pudiésemos informarnos de primera mano, enviar la OMS médicos y avisar a todos con tiempo y tomarlo en serio? Parece que al mundo lo gobiernan un monton de parásitos inútiles, en todos los países, sólo son bocas inútiles, que no saben hacer su jodido trabajo bien. Ni siquiera por prevención o precaución.