Denuncia que se comparta ambulancia con pueblos que están en aislamiento

«Si un municipio está declarado por Sanidad en aislamiento social por el aumento de casos de coronavirus, ¿cómo es posible que sus vecinos puedan compartir ambulancia con usuarios de otros pueblos que no están en esa situación? Es que no tiene sentido, si la propia palabra lo dice, aislamiento social». Esta es la reflexión de una vecina de Brozas con la que denuncia la situación que vivió ayer su madre, mayor, dependiente y con patologías de riesgo.

Por su estado de salud, la mujer no puede desplazarse en un vehículo particular a su cita con el médico en el Hospital San Pedro de Alcántara, por lo que llamó a una ambulancia colectiva del Servicio Extremeño de Salud para su traslado al hospital cacereño. La sorpresa llegó cuando, a su llegada al centro hospitalario, se enteró de que los usuarios con los que su madre compartió ambulancia procedían de la localidad de Alcántara, cuya población se encuentra en aislamiento social por el incremento de los casos de covid-19 desde el pasado viernes.

«No tiene sentido. Creo que por mucho que llevemos mascarillas, mi madre está corriendo un riesgo innecesario y no quiero que esto vuelva a pasar. Todas las personas tienen derecho hacer uso de las ambulancias colectivas, pero no se puede compartir viaje con usuarios de los municipios que están aislados», señala la denunciante, que tras llegar a Cáceres efectuó la correspondiente reclamación en la oficina de atención al usuario del hospital.

Solo hay traslados exclusivos si hay sospecha de covid o usuarios positivos

Este diario preguntó ayer por este asunto al Servicio Extremeño de Salud, que ha asegurado esta mañana que "no existe ninguna indicación para que los traslados en ambulancia no sean compartidos entre ciudadanos de poblaciones que se encuentren en aislamiento social, dado que en las poblaciones que se encuentran en situación de aislamiento social se mantienen la actividades esenciales, y una de las actividades esenciales es el traslado de usuarios para recibir asistencia en centros sanitarios".

Asegura que no existe impedimento legal para que los pacientes compartan rutas manteniendo las medidas establecidas en todo tipo de transporte sanitario.

No obstante, precisa que el sí se han establecido unos criterios/protocolos para que los pacientes con patología que haga sospechar infección por covid-19 o con infección confirmada por este virus, "sean trasladados en ambulancias destinadas exclusivamente al traslado de estos pacientes y, por lo tanto, no compartidas con pacientes con otras patologías. Esos criterios se aplican en toda la comunidad autónoma independientemente de que las localidades en cuestión se encuentren en situación de aislamiento social o no".