Desalojada una fiesta con 12 universitarios

La Policía local de Plasencia desalojó a las once de la noche de ayer miércoles una fiesta de estudiantes universitarios en Miralvalle. Según el parte policial, participaban 12 jóvenes, la mayoría veinteañeros, de Plasencia y otras ciudades, no convivientes y sin mascarillas.

Gracias a la colaboración ciudadana, que avisó de que podría estar celebrándose una fiesta en la calle Lope Váez de Herero, los agentes de la Policía Local acudieron a la vivienda y comprobaron la presencia de la docena de jóvenes, por lo que procedió a su desalojo. Los vecinos denunciaron que en un piso de estudiantes había muchas personas que daban voces y música, por lo que no podían descansar.

De hecho, cuando llegó la policía, tuvo que llamar en dos ocasiones al timbre y hasta que no golpearon la puerta no les abrieron. Entonces, vieron gran cantidad de humo y a jóvenes escondiéndose por las habitaciones. Según el parte, les dijeron que tenían que salir y respondieron que no querían. Finalmente, los inquilinos dejaron pasar a los agentes y estos fueron encontrando a los jóvenes, algunos escondidos bajo la mesa camilla, en armarios, bajo las camas o en el balcón.

Diez fueron identificados y dos no llevaban documentación y fueron trasladados a comisaría para identificarles.

Según la policía, eran "estudiantes que estaban celebrando el final de los exámenes" y que ahora se enfrentarán cada uno a una doble sanción por valor de 400 euros, 300 por reunirse sin ser convivientes para participar en la fiesta y 100 por no llevar mascarilla.

El concejal de Interior, David Dóniga, ha querido agradecer la labor policial y “la colaboración ciudadana, imprescindible para que podamos terminar con este tipo de actos que ponen en peligro la salud de todos”.