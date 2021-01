Desalojan un botellón con 15 personas en el Pozo de las Nieves

Petete2017, por 15 irresponsables a los que le debería caer una buena multa, no intentes justificar que más de 70000 estudiantes se tengan que desplazar por toda Extremadura, con autobuses en muchos casos, poniendo en riesgo su salud. No hay ni un solo dato sobre la pandemia que haya mejorado desde el día 5 de enero hasta hoy y sin embargo el día 5 dijeron que era importante que los alumnos no acudieran a los centros educativos. Qué sentido tiene el ir a los institutos habiendo alternativas. La enseñanza online está funcionando en todos los Centros y a día de hoy no hay incidencias. Nadie entiende los motivos de la presencialidad a toda costa, ni sindicatos, ni profesores, ni alumnos ni padres ni madres. NADIE.