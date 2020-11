Diputación se endeudará en 2021 para abordar los efectos del covid

Diputación recurre al endeudamiento bancario para elaborar las cuentas que regirán la institución el próximo ejercicio, que ascienden a 160,39 millones de euros. De ellos, 30 millones procederán de este crédito que se firmará con entidades financieras. Es la primera vez que hace uso de un préstamo desde que el PSOE recuperó la diputación en 2015. En un año consiguió amortizar la deuda de ejercicios anteriores por lo que, desde entonces, tenía superávit. El crédito, tal y como explicó ayer el presidente en funciones, Carlos Carlos, tendrá un periodo de amortización a diez años (habrá que pagar unos 3 millones al año) y conllevará unos 368.000 euros de intereses. Según sus cálculos, podría estar firmado en el mes de marzo (todavía hay que sacarlo a concurso). El endeudamiento ha permitido que el presupuesto para 2021 crezca un 16,68% con respecto al de este año, con unos 23 millones más.

La razón por la que diputación ha decidido recurrir un crédito no es otra que la situación en la que se encuentra la provincia debido a los efectos económicos y sociales de la pandemia del coronavirus. De hecho, la mayor parte estará destinado a paliar esta situación. En concreto, 67 de cada 100 euros (casi el 70%) se dedicará a inversiones y servicios en los municipios. Para ello se aprobó el Plan Reactiva, dotado de 91 millones de euros hasta 2022. De ellos, unos 50 millones se invertirán en el próximo ejercicio.

El crédito ha sido necesario también porque el covid ha mermado las cuentas de la institución. En concreto en 2021 se prevé un descenso de unos 10 millones de euros por la caída de la recaudación de los ingresos como el IRPF o el IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas). Las nuevas cuentas, recuerda el presidente en funciones, han sido ya avaladas por el Ministerio de Hacienda. «Se han redactado desde la prudencia, observando la disciplina presupuestaria y respetando la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. No gastamos por encima de nuestras posibilidades, por lo que se mantiene el nivel de saneamiento de la institución», sostiene su presidente en funciones Carlos Carlos.

El área que mayor partida se lleva es la de Infraestructuras, que cuenta con casi 50 millones de euros. Aquí se contemplan parte de las actuaciones que se llevarán a cabo con el Plan Reactiva (20 millones), el programa de carreteras y de pavimentaciones y redes, con 7,5 millones cada uno. También incluye el plan de mantenimiento de carreteras, de 5 millones. Y se pondrá en marcha un convenio firmado con la Junta de Extremadura sobre montes de utilidad pública, dotado con 5 millones. El área de Personal es la segunda que más dotación tiene: 27,2 millones, lo que supone un incremento del 7%. El aumento del presupuesto se debe principalmente a la construcción de tres nuevos parques de bomberos en Guadalupe, Jarandilla de la Vera y Trujillo. Costarán 4,2 millones y el de Trujillo comenzará a ejecutarse en breve. El incremento en gastos de personal (capítulo I) no llega al 1%, situándose en 400.000 euros.

DESPOBLAMIENTO

Al área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Innovación y Turismo se destinan 23,5 millones (el 14,6% del presupuesto), de los que un millón serán para medidas contra el despoblamiento. Además se mantendrán la promoción turística (260.000 euros) y los bonos de turismo (125.000 euros) y se pondrá en marcha un plan de empleo para ayuntamientos y entidades locales, dotado con 6,4 millones. Hacienda se lleva 14,6 millones de euros con la puesta en marcha de otro plan de empleo (2,3 millones) o el plan de pedanías (600.000 euros). Y Medioambiente y Transición Ecológica contará con 14,5% duplicando su partida con respecto al actual ejercicio. Aquí se contemplan 7 millones para la construcción de depuradoras, un millón para la electrificación rural y energías renovables y 7,3 millones para el consorcio medioambiental MasMedio.

Por su parte, Cultura y Deporte contará con casi 13,5 millones con los que se pondrá en marcha un plan activa para la creación de empleo de 2,3 millones. El área de Presidencia se lleva 10,4 millones, que se destinarán, en parte, al Plan Integra (contratación de personas con discapacidad, con 1,5 millones). Y por último Innovación y Provincia Digital, que persigue ayudar a los ayuntamientos en nuevas tecnologías, contará con 7,7 millones. Llevará la fibra a 90 municipios.

Para el próximo ejercicio diputación no contempla ninguna partida para la rehabilitación del hospital Nuestra Señora de la Montaña. Según indica Carlos Carlos, su proyecto de futuro aún está pendiente de un informe que evalúe el espacio que ocuparán tanto el archivo histórico como los conservatorios de música y danza y cómo se van a ejecutar estas obras. (la actuación de la parte sanitaria ya está en curso). Por tanto, hasta que no se concluya ese documento, no se dotará de inversión a este edificio.

Por otro lado, los populares critican «la falta de voluntad, de diálogo y de consenso» del PSOE porque no les han facilitado un borrador de las cuentas antes de presentarlas públicamente. Y porque no se han tenido en cuenta sus propuestas en la elaboración del presupuesto. Además, el proyecto tampoco contempla la construcción de dos campos de fútbol en el Cuartillo, compromiso adquirido por Ciudadanos para que apoyara los presupuestos actuales. En las cuentas del 2021 solo se incluye la ejecución de uno de esos campos; el otro, es probable que no pueda presupuestarse hasta el año 2022.