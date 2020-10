La comunidad educativa del IES Carolina Coronado es contraria al cierre del instituto

La comunidad educativa del IES Carolina Coronado, a través de un comunicado, ha expresado su malestar por la decisión adoptada por la Consejería de Sanidad de cerrar el instituto y pasar a las clases telemáticas. Esta decisión, tomada el pasado lunes, se basó en la alta incidencia de contagios por covid-19 en Almendralejo, el número de contagios entre jóvenes de diferentes grupos y niveles de centros educativos, así como el alto número de alumnos residentes en localidades próximas.

La comunidad educativa del IES Carolina Coronado, representada por su claustro de profesores y el consejo escolar, ha considerado el cierre del centro como «una medida desproporcionada». Según su escrito, alegan que «se deja entender que los centros educativos, y entre ellos el Carolina Coronado, no son espacios seguros, sino activos focos de contagio. La realidad es que no es así, al menos en nuestro centro», señalan. Desde el instituto no entienden que se cierre este centro, pero no actividades deportivas, culturales o de ocio en las que puede participar el alumnado por las tardes.

También se apoyan en que el número de contagiados confirmados en el IES Carolina Coronado es «muy reducido» y que estos alumnos están «perfectamente localizados y han seguido los protocolos marcados por Sanidad». Han informado que existen, en concreto, cinco casos. Cuatro de estos casos pertenecen a alumnos del mismo círculo de amistades y todos los contagios son externos al centro, no habiendo contagios dentro.

Remarcan en el comunicado que «en el IES Carolina Coronado no se dan las circunstancias que los propios protocolos de Sanidad dictan para el cierre de un centro y el paso al escenario 3 de educación».

«Los casos están muy acotados y no entendemos por qué no se ha optado por clausurar algunas clases, en lugar de todo el centro. La medida afecta incluso a las clases nocturnas del centro, que no comparte horarios, alumnado o profesorado con las clases diurnas».

Desde el centro también están molestos con algunas noticias que se han difundido sobre que había un confinamiento global de los alumnos del IES Carolina Coronado, siendo incierta esta información vertida en algunos foros.

Para finalizar, desde el IES Carolina Coronado dicen entender que la labor de las autoridades de Salud Pública «no es fácil y comprendemos que, en determinadas circunstancias, pueda ser necesario tomar medidas drásticas», pero siguen entendiendo que el cierre de su centro es «difícilmente justificable».