La directora de la Asistida declarará como investigada por la gestión de la pandemia

Me resulta verdaderamente extraño que en el mismo auto en que un juzgado debe limitarse a admitir a trámite una denuncia (lo que como su propio nombre indica no es más que un trámite administrativo), se fije ya una fecha y una hora para la comparecencia como investigada de una persona. No es el procedimiento habitual. ¿La redactora ha visto y leído el auto con sus propios ojos o se ha limitado a reproducir lo que le han dicho los miembros de la asociación?