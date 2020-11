Los docentes extremeños ya pueden retransmitir sus clases para los alumnos confinados

No es una obligación, pero los docentes que quieran ya pueden emitir en directo las clases que imparten en las aulas para que los alumnos que están confinados por el covid-19 las sigan desde sus casas. Es la última opción que se incorpora a los centros educativos extremeños, tanto a los colegios como a los institutos, para facilitar la enseñanza telemática a los estudiantes que se encuentran en el escenario 3 a causa de la pandemia. Desde el inicio de curso, más de 21.800 alumnos y alumnas han estado o están en cuarentena y han seguido en algún momento una formación a distancia.

La Consejería de Educación y Empleo envió ayer a todos los centros educativos de la región una circular sobre cómo debe realizarse esa emisión en directo, que en ningún caso puede vulnerar la normativa de protección de datos. El documento señala que el docente podrá así impartir una clase simultáneamente: de forma presencial para los alumnos en el aula y de forma telemática para los que estén en casa, que seguirían en directo lo que se está explicando en el aula presencialmente.

¿Cómo? Bastaría con el uso de una ‘webcam’ en el aula. Eso sí, desde la consejería indican que se deben utilizar los recursos propios que tengan los centros educativos y en caso de no tener este tipo de cámara, podrían adquirirla por unos 40 euros. «El coste de las cámaras lo asumirán los centros educativos con cargo a sus gastos de funcionamiento», explican a este diario desde la Consejería de Educación, que insiste en que no se necesitaría comprar cámara para cada aula, «ya que no en todas hay alumnos en cuarentena».

En cuanto a la imagen a retransmitir en directo, la circular dispone que «el profesorado se transmite a sí mismo» para lo que se habilitará tanto la cámara como el micrófono, pero también se puede obviar la imagen y compartir directamente una pantalla.

Desde Educación especifican que «como las aulas cuentan con pizarra digital, pueden compartir la pantalla y el alumno que esté en casa podrá así ver la pizarra sin problemas», mientras escucha las explicaciones del docente. Y para aquellos que sigan utilizando la pizarra tradicional bastaría con enfocar la cámara a esa pizarra.

En cualquier caso, la recomendación de la consejería es utilizar para las videoconferencias herramientas como Google Meet o Microsoft Teams. Para ello, no se necesita el consentimiento del alumnado ni de las familias, «pero sí conlleva la obligación de informar sobre esta circunstancia a los interesados», en concreto, sobre el tratamiento de datos personales, la finalidad, los derechos de los interesados... En cualquier caso, la normativa deja claro que «nunca se procederá a la grabación y almacenado» de las clases, sino únicamente a la retransmisión de las mismas. La instrucción advierte de que el uso indebido o ilícito de esas imágenes para fines que no sean educativos, «comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las responsabilidades legales pertinentes».