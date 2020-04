Dos ediles de Plasencia, aislados por posible coronavirus

Dos concejales del Ayuntamiento de Plasencia, Álvaro Astasio e Isabel Blanco, se encuentran aislados en sus domicilios por posible coronavirus. Ambos están a la espera de que les realicen las pruebas para confirmar si son o no positivos. En el caso de Astasio, el ayuntamiento cree que será inminente puesto que trabaja como sanitario en el servicio de Urgencias del hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata.

El edil de Recursos Humanos del ayuntamiento placentino ha tenido fiebre elevada y dolor de cabeza, que pueden ser compatibles con el coronavirus, teniendo en cuenta también que es personal de riesgo por su profesión. Se encuentra solo en su domicilio a la espera de que se determine si es o no positivo.

En cuanto a la concejala de Deportes, Inclusión y Diversidad, Isa Blanco, empezó "con dolor de garganta, de cabeza, tos y presión en el pecho". Dado que es asmática y tiene patologías, llamó al 112 y se la derivó a las nuevas Urgencias respiratorias, como ella misma explica. Ha permanecido en una habitación de su vivienda, aislada de su mujer –que no ha tenido síntomas- hasta que ha mejorado y desconoce también si su caso es positivo porque tampoco le han realizado las pruebas. "Yo sé que no hay para todos y me parece prioritario el personal sanitario", apunta.

Sobre su experiencia en el hospital, destaca: "me han tratado de lujo, me hicieron analíticas, placas, me dieron medicamentos inhalados y el médico me ha estado llamando y me encuentro bastante mejor". También señala que la situación que se está viviendo actualmente ha supuesto un aumento "de responsabilidad desde las distintas áreas para que todo el mundo esté atendido y eso te mina las energías".

Policía local, negativo

Por otro lado, el ayuntamiento ha comunicado que uno de los policías locales que se encontraba aislado desde finales de marzo por posible coronavirus, el mando José Antonio Quijada, ha dado negativo en las pruebas.