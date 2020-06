Dos nuevos fallecidos en la residencia Los Pinos de Plasencia, que aún tiene 18 contagiados

Entre el jueves y este viernes han muerto en la residencia de alzhéimer Los Pinos de Plasencia dos nuevos residentes. El jueves, el hombre de 86 años que notificó Sanidad en el área de salud de Plasencia y este viernes, una mujer de 96. Según la Consejería de Sanidad, se han producido 19 fallecimientos en este centro durante la pandemia, «16 covid y 3 no covid».

Respecto a los últimos fallecidos, La Junta notificó el jueves que el hombre murió «por covid-19», aunque este viernes, Sanidad ha señalado que «no tenía síntomas asociados al covid, es decir falleció con covid pero no de covid». La familia ha afirmado sin embargo que «el parte de defunción pone muerte por covid 19».

En todo caso, se trataría de uno de los 19 positivos que el pasado viernes la consejería afirmó que estaban asintomáticos. Con su fallecimiento, serían 18 los actualmente positivos en Los Pinos.

Respecto al total de muertos, el alcalde, Fernando Pizarro, ha afirmado tras reunirse con trabajadores y familiares que no son 19 sino 27 de un total de 96 y que no es posible saber cuántos tenían coronavirus o no porque «a los primeros no les hicieron las pruebas, nunca lo sabremos».

Por otro lado, Pizarro ha criticado que a los positivos no se les traslade al hospital o a la UCI, ahora que no hay presión asistencial -solo dos ingresados por covid, según la Junta- y que a los trabajadores solo les hicieran test rápidos en abril y ninguno ahora. De hecho, ha afirmado que «dos de ellos han dado positivo en pruebas pedidas por sus médicos de cabecera». Sanidad ha dicho no tener constancia de estos positivos entre el personal y apunta que «todas las pruebas se hacen bajo los protocolos de Salud Pública y el criterio clínico».

El alcalde ha asegurado también que, “en próximos días, de varios médicos que puso el SES, quedará uno, el que sustituye a la médico de la residencia”. Por todo, ha pedido a Sanidad, a la Junta, al Sepad y al SES que “haga un cambio en la estrategia porque no se ha puesto remedio y puede ir a peor”.