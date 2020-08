Educación descarta cámaras en las aulas y pide tiempo y confianza

Lo de las cámaras en las aulas de Madrid es otra ayusada sin sentido: comprar e instalar cámaras trae tantos problemas técnicos y legales que para cuando quieran tener todo en funcionamiento y cumpliendo la normativa será mayo. En cuanto a que cada centro tenga que hacer un plan...¿no hace cada centro un plan de evacuación para incendios? ¿y no elige cada centro donde se montan las pizarras digitales cuando llegan? ¿no decide cada centro como organiza los espacios? No tiene sentido que la Consejería le diga a cada centro que tiene que hacer exactamente, ya que nadie mejor que la comunidad educativa del mismo para saber que se puede hacer y que no. Se mandó un documento marco de 80 o 90 páginas y con eso ya tienen para trabajar. Otra cosa es que quieran que se lo den todo hecho, pero eso no toca.