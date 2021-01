Educación mantiene la vuelta a las aulas el próximo lunes e intensifica el control

Los escolares extremeños volverán a las aulas el próximo lunes, 11 de enero, tras las vacaciones navideñas. Era la fecha prevista inicialmente y no se alterará por ahora aunque la incidencia del covid haya aumentado durante el periodo de Navidad en Extremadura. «No obstante, como ha venido ocurriendo durante toda la pandemia, Educación permanecerá atenta a las decisiones que se tomen desde la Consejería de Sanidad y que pudieran afectar a la comunidad educativa», aseguran desde la Consejería de Educación y Empleo a este diario.

El sindicato ANPE solicitó ayer a la administración educativa que retrase una semana el regreso presencial a las aulas en la región -«es lo más prudente ante las condiciones críticas actuales»-. También el sindicato FSIE, de la enseñanza concertada, ha solicitado esta mañana a Educación un aplazamiento del reinicio del curso escolar «para salvaguardar la salud de los integrantes de la comunidad educativa». Sin embargo, por el momento, desde la consejería mantienen la fecha inicial del 11 de enero y ponen en marcha el Plan de Retorno a las Aulas con el que se intentará mantener una vuelta segura.

Este plan está basado en cinco pilares básicos. El primero es un aumento del control por parte de la unidad de gestión de casos covid dentro de las aulas (EduCovid), que ha permanecido activa durante todas las vacaciones navideñas y que intensificará su actividad a partir de este jueves, 7 de enero, para identificar tanto a los alumnos como al personal docente y no docente que no podrán incorporarse a las aulas el próximo lunes por ser casos positivos o contactos estrechos. «En este caso, ya no habrá grupos estables de convivencia confinados dado que habrá pasado suficiente tiempo para que las aulas puedan comenzar con normalidad, pero sí habrá alumnos y docentes y no docentes que no podrán comenzar las aulas de forma presencial y lo harán de forma telemática», señala la consejería.

Desde Educación explican que la unidad de gestión de casos «ha continuado coordinándose con Salud Pública estas semanas y, aunque las vacaciones comenzaron el 22 de diciembre, EduCovid ha seguido registrando casos positivos que afectan a grupos estables de convivencia o a otro tipo de aulas por si había que avisar a las familias de que los alumnos deben ser confinados por ser contactos estrechos de algún positivo o de que haya alumnos que han dado positivo. De hecho, entre la noche del 24 al 25 de diciembre se detectaron casos positivos en ocho grupos de convivencia estable».

Mediciones de C02

Además de un mayor control de los casos activos o sospechosos, el plan de retorno también incluye actualizar los protocolos y la coordinación entre los referentes covid de los centros y las direcciones de salud de cada área, así como la revisión por parte de la Inspección Educativa de los planes de contingencia de aquellos centros en los que se han detectado más casos positivos de covid.

Además, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales realizará, a partir de mediciones de CO2 en varios centros, aclaraciones sobre la apertura de puertas y ventanas «para buscar el equilibrio entre el confort climático, la eficiencia energética y la ventilación necesaria para la evitar la propagación del virus».

Y, por último, el plan contempla que todos los centros educativos deberán rellenar un cuestionario «con el fin de detectar espacios o medidas que hayan podido ser susceptibles de contagio». Con las respuestas enviadas se realizará una campaña de sensibilización sobre cómo seguir protegiéndose del covid en los centros educativos, especialmente en el segundo trimestre que está a punto de comenzar.

Desde la Consejería de Educación recuerdan que durante los tres primeros meses de este curso en plena pandemia, los contagios se han producido fundamentalmente durante de los centros educativos y precisan que los espacios con más riesgo son el recreo, el comedor, el transporte y las entradas y salidas. «Los centros no son espacio de contagio, sino más de bien de detección», defienden.