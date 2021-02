«El covid ha traído cosas buenas a la justicia que vienen para quedarse»

Prácticamente desde que ingresó en la carrera de Derecho tenía claro que su futuro pasaba por ser juez. Joaquín González Casso (Madrid, 53 años) estaba tan seguro que incluso antes de finalizar los estudios universitarios se buscó un preparador para las oposiciones. Aprobó en 1987 y uno de sus primeros destinos, en 1989, fue el Juzgado de lo Penal Número 1 de Cáceres (el único que había entonces). Ha sido en la capital cacereña donde ha desempeñado casi toda su carrera, donde fue incluso juez decano entre 2009 y 2015. Ese año fue elegido presidente de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz, con sede en Mérida. Puesto que deja ahora para incorporarse a la presidencia de la Audiencia Provincial de Cáceres. Hoy jurará su cargo en un acto previsto en el TSJEx.

-Regresa otra vez a Cáceres…

-Sí, donde he estado destinado prácticamente toda mi vida profesional y donde está mi familia. Me voy con muchísima pena de Mérida pero gano laboralmente en que no tengo que viajar.

-¿En qué ha cambiado la Audiencia desde los años 90, cuando llegó a los juzgados de Cáceres?

-Los juzgados están como los dejé, con el mismo número de juzgados pero con pocas modificaciones. En el resto de la provincia, ha sido relevante la creación de un juzgado mixto en Plasencia y otro en Navalmoral de la Mata, que han sido muy útiles para descongestionar ambas localidades.

-¿Qué retos se marca como presidente?

-Uno de los principales es el nuevo edificio judicial. Es una pena que el palacio de justicia, que alberga los juzgados, la Audiencia, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal y que se creó hace 20 años, naciera ya pequeño. A diferencia de lo que ocurre con el edificio de Mérida, que es un edificio modélico, donde cabrían el doble de órganos judiciales de los que existen actualmente. El de Cáceres se creó con la posibilidad de que se pudiera ampliar en una o dos plantas más, pero se descartó desde el principio porque ahora mismo subir una o dos plantas supondría desalojar todo el edificio porque no se podría estar trabajando al mismo tiempo que las obras. Por tanto, la solución que se ha buscado es otro terreno, que ha costado años conseguir, donde construir otros dos edificios que estarían conectados con el actual.

-¿Qué va a suponer ese edificio?

-Podría permitir ganar espacio y permitiría muchísimas posibilidades. Actualmente la Audiencia Provincial tiene dos salas de vistas, pero una está siendo utilizada habitualmente por los juzgados porque carecen de salas. Incluso los juzgados tienen limitado el uso porque no hay más espacio y esto retrasa mucho los procesos.

-¿Qué necesidades tiene la Audiencia Provincial en estos momentos?

-La Audiencia de Cáceres está dividida en dos secciones, la civil y la penal. La civil tiene la necesidad de crear una cuarta plaza de magistrado porque ha estado estos últimos años muy saturada de trabajo, sobre todo por todo el tema relativo a la reclamación de consumidores y usuarios por las cláusulas abusivas de los préstamos bancarios. Ha pasado de ver entre 600 y 700 recursos al año a 1.400, el doble. Sería muy interesante que se dotara de una plaza más. Y la penal está mejor dotada porque se creó hace cinco años la cuarta plaza de magistrado. Una de mis líneas es continuar el trabajo, que se está haciendo bien por parte de todos los magistrados, para tener una Audiencia que tenga una eficacia de resolución rápida.

-¿Qué supone crear esta cuarta plaza?

-Al Ministerio no le cuesta nada. Crear un juzgado sí porque necesitas una sede judicial, funcionarios, un letrado de la administración de justicia y un juez. Pero crear una cuarta plaza de magistrado no supone nada porque solo se necesita un despacho y el pago del sueldo del magistrado.

-¿Es lenta la Audiencia cacereña?

-No, posiblemente sea la que resuelve los casos en un periodo más breve de toda España.

-¿Si tuviera que enfrentarse al Ministerio, por qué lo haría?

-Ya lo dije en mi programa y desde luego lucharé ante el Ministerio de Justicia y ante el Consejo General del Poder Judicial para que se creen las unidades judiciales que son necesarias. En Cáceres es absolutamente necesario un juzgado de lo mercantil, es de las poquitas provincias de España que no tiene. Actualmente un juzgado de instrucción asume esas competencias, lo cual es un desatino. También se necesita un juzgado de violencia sobre la mujer en Cáceres y otro en Plasencia, porque actualmente también son los de primera instancia e instrucción los que se encargan. Incluso podrían ser juzgados comarcalizados, es decir, que el de Plasencia incluyera Coria y Navalmoral, y el de Cáceres, Trujillo, Logrosán y Valencia de Alcántara. También se necesita el segundo juzgado de lo penal en Plasencia, porque es el juzgado de lo penal con más carga de trabajo en toda Extremadura y quizá de toda España.

-Llega en mitad de una pandemia que ha cambiado también mucho la actividad en los juzgados. ¿Cómo lo está viviendo?

-Esta pandemia ha cambiado muchas cosas en la administración de justicia, pero afortunadamente muchos de esos cambios han llegado para quedarse. Ha provocado muchísimo trabajo telemático, que en principio se va a alargar hasta junio de este año, que es lo que se calcula que puede durar esta pandemia, aunque eso no quita que luego se prorrogue. En Mérida, por ejemplo, los cinco magistrados que formábamos parte de la sección tercera hemos deliberado de forma telemática para evitar el contacto personal. Pero los juicios estamos obligados a hacerlos presencialmente porque la ley que se aprobó para adaptar la administración de justicia al covid prohíbe expresamente que se puedan celebrar telemáticamente los juicios por delitos graves y precisamente los que celebramos son estos.

-¿Dificulta el covid realizar los juicios presenciales?

-Mucho, porque hay gente que está de baja por covid o confinamiento y eso obliga a retrasar muchos juicios. Pero al menos sí se están celebrando telemáticamente aquellos juicios en los que no es necesaria la presencia física de testigos, peritos,… Y eso es un porcentaje altísimo de los procedimientos, sobre todo en la jurisdicción contenciosa y civil.

-¿Cree entonces que estos juicios seguirán después siendo telemáticos?

-Sí, por eso digo que lo que ha traído el covid es para quedarse.