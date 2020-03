"El primer cliente que ha entrado se ha puesto encima de mí, ha tosido, y me ha dicho: Tranquilo, si yo no lo tengo"

"Al pie del cañón también. El primer cliente no ha leído ni un cartel. Se ha puesto encima de mí prácticamente y lo primero que ha hecho es toser, sin mano ni brazo delante. Le miro y digo: ‘Pero hombreee’... Y me dice:... ‘Tranquilo, si yo no lo tengo…’". "No he atendido una sola operación ‘urgente’ ni con cita previa en toda la mañana". Son dos de los mensajes de whatsapp de empleados de Liberbank enviados en la mañana de hoy, el primer día en el que la entidad bancaria, la que mayor número de oficinas tiene en la región, comenzaba a atender, en teoría, solo por cita previa o por motivos de urgencia, algo que se ha especificado con carteles a la entrada de las sucursales. Fuentes sindicales aseguran que el anuncio fue un 'brindis al sol' y que la atención ha sido, en la práctica, la normal. "Han subido las persianas y ha entrado toda la gente, sin distancia de dos metros ni nada. Hay gente que viene a que le devuelvan comisiones o actualizar el carné, como las entidades financieras están abiertas y muchos sin trabajar, aprovechan para venir". Estas mismas fuentes aseguraron que se han presentado ya varias denuncias en la Inspección de Trabajo, al menos una de ellas en Cáceres.

Lo que sí se ha cumplido, indicaron, es la reducción de forma significativa del número de trabajadores en las oficinas.

Igualmente, lamentaron que desde del departamento de relaciones laborales de la entidad se les haya comunicado que las mascarillas y geles, aunque han sido solicitados con carácter de urgencia, no estarán disponibles hasta final de semana.

Por otro lado, se ha registrado un nuevo positivo de un trabajador de Liberbank, esta vez en una oficina de Cantabria (Santa Cruz de Bezana), que se suma al que la semana pasada se detectó en un trabajador extremeño destinado en Asturias.