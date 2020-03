Se elevan a cuatro los policías locales de Cáceres con coronavirus

La cifra de policías locales de Cáceres con coranavirus se eleva a cuatro, según han confirmado fuentes municipales. Todos ellos están en aislamiento domiciliario. El ayuntamiento esta mañana ya no ha querido precisar el número de agentes que se encuentran en cuarentena "porque algunos lo están por tener máxima precaución, pero no por tener síntomas. Así no alarmamos", dice textualmente la nota enviada por el consistorio.

Del primer caso informó el pasado viernes el alcalde, Luis Salaya, y desde entonces no ha parado el goteo de contagios.

"Hoy lamentamos tener que anunciar un cuarto positivo en la policía local", ha dicho el concejal de Seguridad Ciudadana, Andrés Licerán. "Hay nueve agentes que se han hecho ya la prueba. Cuatro han dado positivo, uno negativo y estamos esperando el resultado de otros cuatro", explica Licerán.

El edil asegura que "las medidas preventivas se siguen tomando". Explica que en ningún caso se trata de contactos internos, sino que todos ellos se han contagiado fuera de la jefatura y que dos de ellos al ser familia se han podido contagiar uno a otro. "Nosotros vamos a seguir acatando y promoviendo todas las medidas preventivas que nos marcan desde la autoridad sanitaria y desde el servicio de prevención del ayuntamiento".

Andrés Licerán resalta que los vehículos se están desinfectando hasta dos veces al día. "Se ha impuesto el nuevo cuadrante para no tener contacto entre turnos y ser más preventivos".

El responsable municipal incide en que la policía local es un servicio esencial. "Lo que nos marca el estado de alarma para proteger a la ciudadanía es que tengamos el mayor número posible de efectivos en la calle y es lo que estamos haciendo".

A todos aquellos agentes que han tenido contacto estrecho con alguno de los casos positivos "se les está mandando 14 días de cuarentena a su domicilio y aquellos que han mantenido contacto estrecho con los que tienen síntomas se les ha enviado 72 horas de aislamiento".

Licerán hace un llamamiento a la calma. "Seguiremos avanzando los resultados de los análisis y creemos que estamos haciendo todo lo necesario a la hora de prevenir, dotando de material necesario".