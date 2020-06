Los empadronados en Badajoz, Elvas y Campomayor tendrán prefencia en la piscina de La Granadilla

Los habitantes de municipios del entorno de Badajoz cuyos ayuntamientos han decidido que este verano no abrirán sus piscinas municipales, lo van a tener más difícil si quieren acercarse a bañarse en la de La Granadilla, en la capital pacense, donde tendrán prioridad los vecinos empadronados en Badajoz y también los de Elvas y Campomayor, por formar parte de la Eurociudad.

Así lo acaba de anunciar el alcalde pacense, Francisco Javier Fragoso, quien ante la noticia de que muchos municipios de alrededor de Badajoz han decidido este verano no abrir sus piscinas, el ayuntamiento pacense ya está trabajando en un sistema de gestión de tal forma que una vez que la de la Granadilla abra, tengan preferencia los vecinos de Badajoz y, si se abre la frontera, los de los municipios de la Eurociudad, porque también ellos permiten el baño a los pacenses. "No parecería un gesto solidario el hecho de que nosotros tuviésemos que abrir nuestras piscinas a otros municipios que, por las cuestiones que sea, y en eso no voy a entrar y respeto, que esos usuarios vinieran a colapsar las piscinas municipales de la ciudad de Badajoz".

Fragoso ha señalado que "desgraciadamente" han tenido que tomar la decisión y se va a arbitrar un mecanismo de forma que cuando se realice la reserva para las piscinas en jornada de mañana y tarde, tendrán prioridad los vecinos de Badajoz de la Eurociudad respecto al resto del vecindario. El alcalde no se ha referido a ninguna localidad del entorno en concreto, pero ya es público que los municipios de la comarca de Olivenza han decidido que no abrirán sus piscinas este verano. En principio, según ha asegurado, la piscina de La Granailla abrirá a final de mes, si bien no ha concretado si también lo hará la de San Roque, pues estaba pendiente de que se pudiera incrementar el aforo.