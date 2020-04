«En la calle el miedo es doble, por si te contagias tú o a los demás»

La jornada de Eva Fuentes empieza a las 7.30 horas y no concluye hasta el mediodía. En ese periodo se expone en la calle para hacer el reparto de la correspondencia en la ciudad. Es cartera en Cáceres y a pesar del estado de alarma, ha tenido que seguir. Es trabajadora esencial, como tantos otros en el país. Si hay que enumerar la tan nombrada lista de ‘héroes’, debería figurar en ella. Cada día recorre con su motocicleta los destinos para hacer llegar las cartas de los ciudadanos y lo hace con el máximo respeto a las medidas de seguridad. Con mascarilla y guantes, sale de su centro a primera hora y hace llegar la correspondencia en las direcciones que marcan sus cartas. De forma meticulosa y metódica. Aún así, Fuentes pone de manifiesto que su día a día lo que reina es la «incertidumbre». «Te preguntas si vas bien protegido o no, si todo lo que haces es correcto o no, no sabes si a la gente le estás provocando alguna angustia porque vas a su domicilio, en el reparto en la calle el miedo es doble, porque no sabes si te puedes contagiar tú o puedes contagiar a los demás», sostiene. En esa línea asegura que las primeras semanas el temor era mayor «porque en la provincia había más casos» y porque los primeros días no había material suficiente. «Ahora ha estado llegando, todos tienen la conciencia de poner medios y los espacios se han reorganizado para mantener las distancias». En cuanto a la reacción de la ciudadanía al verla llegar, en general, asegura que encuentra de todo. «La gente reacciona de muchas maneras, los hay menos receptivos que no quieren salir ni a dar la cara o te piden que le dejes ahí la carta y luego salen a recogerla, si tengo conocimiento de compañeros a los que les piden que se las echen por debajo de la puerta».

En cuanto a sus reivindicaciones, lamenta que tiene que doblar turnos por escasez de personal para cubrirlos y pide que se regulen las rotaciones para que no se expongan a los contagios y reclama que se les realicen pruebas a todos los trabajadores. «Ha habido sospechosos y se han puesto aviso pero los demás no, como no tenemos síntomas todos pensamos que estamos bien, hacer test sería lo suyo y a todo el personal que está expuesto y exponiendo a la ciudadanía». Sobre la vuelta a la normalidad, ella lo tiene claro. «La empresa quiere que se reactive lo antes posible, pero lo primero es la salud».