Las entidades financieras adelantan el abono de las pensiones

La mayor parte de las entidades bancarias con una fuerte implantación en la región han confirmado que este mes adelantarán el abono de las pensiones. Cajalmendralejo ya las ha ingresado hoy, Caja Rural de Extremadura o Ibercaja lo harán mañana y Liberbank el próximo miércoles. Otra entidad con una extensa red de oficinas en Extremadura, la Caixa, informó a mediados de mes que efectuaría el ingreso correspondiente el día 15.

En el caso del Liberbank, además de anticipar tres días esta operación (del 25 al 22), abrirá durante uno o dos días de esta semana un total de 30 oficinas de las que había clausurado temporalmente por la adaptación de la red comercial a las necesidades de prevención y seguridad sanitaria por la crisis del covid-19. De ellas, 17 están en Extremadura, en las localidades de Torrecillas de los Ángeles, Mohedas de Granadilla, Valverde de la Vera, Garganta la Olla, Guijo de Granadilla, Perales del Puerto, Casas de Don Pedro, Navas del Madroño, Calamonte, Navezuelas, Campo Lugar, Arroyomolinos, Castilblanco, Escurial, La Zarza, Orellana la Vieja y Arroyo de San Serván. Desde la entidad se ha ido contactando con los pensionistas que cobraron en efectivo sus prestaciones el mes anterior pertenecientes a estas oficinas, con el fin de establecer las obligatorias citas previas que tendrán lugar entre el miércoles y el viernes, con periodos de separación mínimos de diez minutos entre ellos.

Liberbank cerró temporalmente 122 oficinas en España y mantiene 137 con apertura parcial (dos o tres días a la semana, principalmente en núcleos pequeños de población), mientras otros 300 puntos mantienen su horario normal.

Desde mañana mismo estarán disponibles las alrededor de 15.000 pensiones que gestiona Caja Rural de Extremadura "para que los clientes dispongan de toda la semana para ir tranquilamente y no tengan ningún tipo de problema a la hora de acceder a su pensión”, apunta Juan Ramón Gómez, director del Área de Negocio de Caja Rural de Extremadura, que recuerda, además, que el día 25 cae este mes en fin de semana, lo que para algunos perceptores hubiese supuesto un retraso adicional para poder disfrutar de sus retribuciones. Esta cooperativa de crédito extremeña cuenta con 109 oficinas en la comunidad autónoma. "Estamos 'full time' desde el principio, nosotros no hemos cerrado ninguna oficina en ningún momento, tenemos el mismo horario que teníamos antes de la crisis y todo el personal trabajando", recalca Gómez, quien, no obstante, precisa que se está "incentivando el contacto telefónico con aquellos pensionistas que tienen problemas a la hora de acceder tanto a servicios de cajero como vía web", para que acudan de forma "escalonada cuando se acercan estas fechas para evitar aglomeraciones. Porque es nuestra obligación no tener mucha gente en las oficinas y mantener la distancia de seguridad".

Por su parte, Cajalmendralejo ha ingresado hoy mismo a todos sus clientes pensionistas la nómina correspondiente a abril.”Este adelanto ya se produjo en marzo y se vuelve a realizar sin coste alguno y de manera inmediata hoy tras recibir los ficheros correspondientes por parte de la Seguridad Social. De hecho, podemos afirmar que somos la primera entidad en abonarlo”, se informa desde esta caja, al tiempo que se agrega que “mientras dure esta crisis seguiremos actuando de la misma forma con el objeto de prevenir en la medida de lo posible el contagio de la pandemia del covid-19 ayudando a nuestros clientes a sobrellevar estos momentos tan excepcionales”.

Cajalmendralejo mantiene abiertas todas las sucursales para que su clientela pueda realizar “operaciones urgentes e importantes” en un horario exclusivo de nueve de la mañana a una de la tarde de lunes a viernes. En este sentido, se explica que con fecha 15 de marzo se envió una carta a todos sus clientes “recomendando el uso prioritario de la banca a distancia y que solo acudieran a nuestras oficinas si fuera absolutamente necesario”.

Ibercaja Banco, en cuya red quedó integrada la de Caja Badajoz, anunció la pasada semana que abonará mañana de forma anticipada el ingreso de la pensión domiciliada a todos sus clientes correspondiente al mes de abril, sin coste alguno y sin necesidad de realizar solicitud previa.

También a mañana día 21 adelanta Banca Pueyo el abono automático de las pensiones de la Seguridad Social “con la finalidad de contribuir a mitigar el impacto de la crisis sanitaria del covid-19 en uno de los colectivos de mayor riesgo, la población con más de 65 años”, precisa en una nota este banco extremeño que realiza un llamamiento para que los mayores, “si pueden”, eviten desplazarse físicamente a finales de mes a cobrar sus pensiones a las oficinas “y corran riesgos innecesarios”.

Toda la red de oficinas de Banca Pueyo permanece en estos momentos abierta al público, pero solo para las operaciones de “máxima urgencia”. El horario de atención al público se ha limitado al comprendido entre las nueve de la mañana y la una de la tarde de lunes a viernes. En este línea, el horario de caja se ha restringido de 9.30 a 11.30 horas de lunes a viernes. Solo se permitirán reintegros superiores a 300 euros, “a menos que sea por fuerza mayor”, los ingresos “necesarios” y las transferencias “urgentes”.

El próximo jueves será la fecha a la que Banco Santander adelantará el cobro de las pensiones correspondientes a este mes. Según informan fuentes de la entidad, se ha fijado ese día al estar en él "abiertas todas las sucursales que ahora mismo mantenemos prestando servicio (1.730 de las 3.225 que tenemos en España)”. Una cuarta parte de toda su red presta servicio en estos momentos solo los lunes y los jueves. "Abrimos las oficinas necesarias para garantizar la atención al público en un contexto de baja afluencia, con el fin de que la plantilla pueda rotar y preservar en mayor medida la salud de empleados y clientes. Las oficinas que no prestan servicios temporalmente tienen otra próxima o están ubicadas en plazas con menor actividad y no comprometen la prestación de ese servicio", se remarca desde esta entidad, que incide en que se acuda a las sucursales “solo para aquellas operaciones que no puedan realizar por los canales digitales".