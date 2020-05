Los equipos directivos se incorporan a los centros educativos el próximo lunes

Tras más de dos meses cerrados, los colegios e institutos extremeños volverán a abrir sus puertas el próximo lunes, 18 de mayo. Ese día deberán incorporarse a los centros los equipos directivos y serán estos también los que decidan qué personal docente o no docente se incorpora al trabajo presencial en las instalaciones. Así, desde ese día las puertas estarán abiertas para atender trámites administrativos y también se permitirá que las familias puedan recoger libros o materiales de los estudiantes. El plan es que lunes se incorpore el 50% de la plantilla de camareros-limpiadores y de ordenanzas y un día después, el martes 19, la mitad del personal de administración.

Y antes deberán comenzar también las tareas de desinfección según un protocolo que remitirá la consejería a los centros. Se habla de una desinfección y acondicionamiento siguiendo una norma básica, al margen de la limpieza que ya han realizado o están realizando los centros educativos o los ayuntamientos por su cuenta.

Todo esto viene recogido en una instrucción elaborada por la consejería que remitirá a los equipos directivos esta semana, ya que todavía es un borrador que ha sido presentado esta mañana a los sindicatos en la Mesa Sectorial de Educación. Aún así, los sindicatos insisten en que estos son los planes que va a llevar a cabo la consejería en la fase 1 de la desescalada sin tener en cuenta la opinión de los cinco sindicatos docentes (CSIF, PIDE, ANPE, UGT y CCOO) que han remitido un escrito conjunto rechazando la vuelta del alumnado de cualquier ciclo antes de septiembre y también la presencia de docentes y miembros de equipos directivos en los centros educativos “mientras no se establezca un protocolo específico de prevención de riesgos laborales y acceso a los centros educativos, tanto para docentes como personal no docente y ciudadanía en general, garantizándose a su vez la dotación de recursos EPI, para adoptar las medidas de seguridad y salud que a nuestro criterio no se cumplen a día de hoy”, señalan los cinco sindicatos en su escrito.

Denuncian, asimismo, que los centros educativos no disponen de material ni de la información sobre las medidas de seguridad necesarias para la preservación de la salud de profesiones y alumnos y piden que se trate en los ámbitos de negociación colectiva las medidas que se van a aplicar de cara al próximo curso, así como convocar de manera urgente la Mesa de Negociación del Personal Docente para abordar la propuesta de desescalada planteada por la Consejería de Educación.

Sobre la fase 2, que comenzará el 25 de mayo y que permitirá la vuelta a la aulas de forma voluntaria de los alumnos menores de 6 años, así como de 4º de ESO, 2º de Bachillerato y 2º de FP, la consejería aún no ha informado con concreción. Esperará a la celebración, mañana, de la Conferencia Sectorial de Educación.