1.300 escolares de Talayuela, Llera, Alía, La Barquilla y Valencia de las Torres empezarán el curso de forma virtual

El jueves comenzará de forma presencial el nuevo curso para los escolares extremeños, excepto para los alumnos de cinco municipios que se encuentran en fase 2 por la alta incidencia del covid-19, donde la vuelta al cole será con enseñanza a distancia, por ahora. Se trata de las localidades de Valencia de las Torres (41 alumnos), Llera (102), Alía (31), La Barquilla (5) y Talayuela (1.141), que suman 1.302 escolares. Así lo acaba de anunciar el secretario general de Educación, Francisco Amaya, y la consejera de Educación en funciones, Nuria Flores.

En el caso de Villarta de los Montes, que se encuentra en fase 2 tras una segunda prórroga, el nuevo curso comenzará de forma presencial. “A los 16 alumnos del CRA se les han practicado dos PCR y se les harán test rápidos para que el día 10 se puedan incorporar”, ha indicado Amaya. No obstante, ha dicho, que la coordinación con las autoridades sanitarias será constante para ver los cambios que van produciendo en los centros en función de la incidencia.

Extremadura descarta de momento la realización de pruebas covid a los docentes antes de la llegada de los escolares, pero sí harán pruebas PCR a los docentes que residan en estas cinco localidades que están en fase 2 y deban desplazarse a trabajar a otros centros educativos. “Si es negativa, deberán solicitar un salvoconducto a las delegaciones provinciales para que se les permita el desplazamiento”.

Dada la situación excepcional, Educación también ha permitido que los centros que así lo tengan recogido en sus planes de contingencia puedan hacer una vuelta al cole escalonada. Así, hay colegios en los que el jueves 10 llegarán los alumnos hasta 4º de Primaria y el viernes 11, el resto. “Estamos en un momento histórico, lleno de incertidumbre y el camino debe ser la flexibilidad”, ha destacado Amaya, porque los alumnos vuelven a un centro diferente al que dejaron y con unas nuevas normas a las que tienen que adaptarse.

Alternativas en los centros con problemas de espacio

El secretario general ha explicado que el 95% de los centros educativos extremeños ha podido cumplir con las medidas de distancia que posibilitan la máxima presencialidad. Pero hay un 5% de centros educativos, sobre todo urbanos, donde hay problemas de espacio.

En estos casos se han buscado espacios municipales y hay ocho centros que utilizarán instalaciones fuera de sus recintos, y cuando esta opción no ha sido posible (en cuatro centros a día de hoy), se ha optado por pasar algunas enseñanzas a horarios vespertinos. En aquellos centros donde no ha sido posible ninguna de esas dos soluciones, “los propios centros han decidido un plan para quedarse. Ha sido el resultado de una negociación y un acuerdo entre todas las partes, la consejería no ha impuesto un modelo de primera”. En los casos más complejos, ha precisado, la solución ha sido dotar de un refuerzo de personal docente para amortiguar las ratios “que en ningún caso estarán por encima de 23, 24 o 25 alumnos”.

Estas son algunas de las novedades del curso escolar que está a punto de arrancar en plena pandemia de covid-19 y que contarán con más de 174.000 estudiantes en total, 1.400 menos que el curso anterior. Habrá más maestros y profesores, y aquí “no está habiendo problemas” para su contratación como ocurre en otras comunidades. En total serán 744 docentes más de los previstos en la pública (442 más que el curso pasado) y 150 en la concertada, para permitir la reducción de ratios.

También se han contratado a 38 técnicos de Educación Infantil extra y se han reforzado los servicios de limpieza de los centros competencia de la consejería con 179 trabajadores más. Se han referido también la compra de 15.000 pupitres individualizados, 400 paneles interactivos o más de dos millones de mascarillas. En total, la consejería calcula una inversión extra superior a los 55 millones de euros para este curso.

Las aulas matinales (232 para 6.500 alumnos) y los comedores escolares (206 para 13.200 alumnos becados) comenzarán a funcionar el próximo lunes, 14 de septiembre. Habrá, además, más de 600 rutas de transporte escolar desde el primer día de curso.

La consejera de Educación en funciones, Nuria Flores ha hecho un llamamiento a la tranquilidad y la responsabilidad: “La Junta ha hecho un esfuerzo ingente en preparar el sistema educativo, no ha escatimado esfuerzos. El riesgo cero no existe, pero todas las medidas en marcha van a reducir al mínimo los factores de riesgo y a dar certidumbre, dentro de la incertidumbre, a la comunidad educativa”. a quien agradece el trabajo y el esfuerzo estos meses, especialmente a los equipos directivos y los docentes. “Nuestros centros están preparado, con todas las medidas a nuestra alcance, para recuperar la presencialidad, la única forma de garantizar la igualdad”.