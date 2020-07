A la espera de 224 nichos en Plasencia

En el mes de mayo, comenzó la preparación del terreno para instalar 224 nichos nuevos en el cementerio de Plasencia. El concejal de Servicios Municipales, Luis Miguel Pérez Escanilla, anunció un procedimiento «extraordinario» para agilizar los trámites y tenerlos listos cuanto antes. Ahora, la brigada de obras municipal ha terminado su parte del trabajo, la plataforma sobre la que se ubicarán, pero el ayuntamiento está a la espera de que lleguen los nichos.

La previsión inicial de Pérez Escanilla era que a finales de julio o primeros de agosto estuvieran listos para utilizarse, pero a priori no será así y habrá que esperar algo más porque el plazo de ejecución de su construcción es de un mes y todavía no ha comenzado porque no han llegado.

Aún así, el concejal cree que estarán «en breve» porque, hace unos 15 días, la empresa adjudicataria del suministro estuvo en el cementerio junto con el edil de Obras, David Dóniga, la aparejadora y representantes de Iberdrola para estudiar la ejecución.

Respecto a Iberdrola, Escanilla ha señalado que «se ha puesto a disposición por si se necesita algo suyo y hubiera que descargar las líneas de alta tensión». Así pues, en cuanto lleguen los nichos, podrá comenzar su instalación. Se ha cambiado el modelo instalado en otras ocasiones por uno prefabricado, precisamente porque el tiempo de ejecución es menor.

Y es que, con la situación del covid-19, ha aumentado el número de fallecimientos en la ciudad, un total de 77 en el área de salud, aunque el ayuntamiento garantiza que habrá nichos suficientes para enterramientos hasta que los nuevos estén construidos. Una vez que estos estén listos, el tiempo de vida útil del cementerio se alargará porque, «en condiciones normales, 224 nichos darían para un mínimo de dos años porque tenemos un ritmo de enterramientos de 100 o 110 anuales», aunque señala que la tendencia es «a la baja» porque muchas personas optan ya por incinerar a sus difuntos y, o bien se llevan las cenizas o las colocan en columbarios y de estos hay «suficientes» en el cementerio placentino.

Por otro lado, también se ha iniciado ya la negociación con los propietarios de los terrenos colindantes al camposanto para acordar una ampliación que alargaría su vida sin tener que construir uno nuevo.