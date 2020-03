Estopa reúne a 175.000 fans: "Volveremos cuando abran los bares"

Cada uno en su casa, porque, aunque a muchos les sorprenda, no viven juntos sino con sus respectivas familias, y sirviéndose de sendos móviles. En casa del cantante, micro de palo!, bromeó Jose cuando el directo de Instagram comenzó a correr, observando a su hermano David desde la mitad superior de la pantalla. Esto es bastante nuevo para nosotros, perdonad que flipemos con los filtros, añadió mientras multiplicaba su imagen y veía a David rodeado de corazones. Esto es una gilipollez, pero mola!.

El concierto casero de Estopa, así lo calificó Jose, ejecutado a puerta cerrada (o a Porta Cerrada, añadió David en alusión al festival ampurdanés), comenzó con los señores artistas haciéndose suya la tecnología y celebrando el encuentro virtual. Es la primera vez que estamos tanto tiempo separados, confesaron. Primer mensaje para levantar la moral. Esto pasará y vamos a superarlo con el mejor sentido del humor posible, señaló David. Y después de dedicar el recital a todos los sanitarios y la gente que está ahí luchando, arrancaron con Despertar, de su último disco, Fuego.

Aplausos mutuos

La latencia, el retraso con el que a cada uno le llegaba el sonido del otro, imposibilitaba que ambos cantaran y tocaran a la vez, y fueron alternándose canciones: Ya no me acuerdo, como siempre a cargo de Jose; Mi cama, rescate de la maqueta originaria, por parte de David. Y a partir de Tu calorro, repartiéndose estrofas. Entre tema y tema, tan pronto podían emprender una disertación sobre la gripe española (que fue en Estados Unidos, durante la Primera Guerra Mundial, ilustró David) como ensayar trabalenguas (decir Café Japón rápido y muchas veces seguidas) o seguir explorando los filtros, sobre todo Jose: con la cabeza en llamas, unicejo o con gafas de espejo. A David se les escapó la risa en alguna canción ante semejantes visiones. Perdón, perdón!. Los aplausos se los tuvieron que dedicar a ellos mismos, aunque no paraba al reguero de mensajes a pie de pantalla.

Informaron que están intentando reubicar los conciertos de abril y mayo, como los de Granada y Sevilla, y que las mismas entradas serán válidas. El regreso se concretará cuando abran los bares, aventuró Jose. Siguieron con Cuando cae la luna, Los globos y Vuelvo a las andadas y, atendiendo a las peticiones, Demonios y Como Camarón como despedida. Buen humor, el contador trepando hasta las 175.000 visitas, y un llamamiento alentador como despedida. Todo mejorará y volveremos a ser los que éramos, y a vivir como vivíamos, y a darnos abrazos, deseó David. Querida gente, hay que resistir.