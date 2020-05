Tres nuevos fallecidos elevan a 500 las víctimas mortales de la pandemia en Extremadura

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

En Cáceres siguen los fallecidos, deberíamos no haber pasado a la fase1, porque la gente joven no hace ni puñetero caso de las normas y los encuentras en grupos pegados uno a otro y gastándose bromas, claro es lo natural, pero si se pusieran multas, ojo, las cosas cambiarían, porque a los españoles sino nos multan,muuchos no hacen caso de las normas, esa es la diferencia de las comparaciones con otros paises norteños.....