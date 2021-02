Extremadura no multará a las personas que no se vacunen

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha asegurado este miércoles que Extremadura no multará a las personas que decidan no vacunarse contra el covid-19, después de que el Parlamento gallego haya aprobado una modificación de su ley autonómica en ese sentido. Vergeles ha recordado que en el Sistema Nacional de Salud ya se estableció que la vacunación no es obligatoria. «Respetamos el acuerdo», ha dicho el consejero, que asegura no entender la medida gallega.

Según sus datos, solo 632 personas han mostrado hasta la fecha su negativa a vacunarse en Extremadura, un porcentaje inferior al 1,2% de la población incluida en los colectivos diana que se han inoculado ya. «La sociedad extremeña siempre ha sido muy receptiva al fenómeno de la vacunación y la ha considerado como la esperanza de la ciencia», ha dicho.

Por otra parte, Vergeles ha anunciado un acuerdo en el seno del Consejo Interterritorial de Salud para que cada comunidad vacune en su territorio a las personas que tengan tarjeta sanitaria de desplazado. Según el consejero, se trata de una decisión «justa» que implica que una persona desplazada a Extremadura procedente de otra comunidad autónoma se vacune aquí, coincidiendo con el proceso de vacunación al grupo de edad al que pertenezca. Lo mismo ocurrirá con los extremeños en otros territorios.

Según los últimos datos aportados por el consejero, en Extremadura se han administrado 98.780 dosis de vacuna, más de un 90% de las recibidas, y cerca de 38.400 ciudadanos ya han recibido la pauta completa. Atendiendo al tamaño de la población susceptible de vacunación (excluyendo a los menores de 16 o 18 años, en función de la vacuna) alrededor del 7% de la población extremeña ya ha sido vacunada, ha asegurado. Un ritmo que ha considerado «adecuado», teniendo en cuenta que «el cuello de botella» es la disponibilidad de los viales. De ahí que la Junta mantenga precaución para asegurar las segundas dosis.