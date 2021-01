Extremadura notifica 626 contagios en una jornada en la que se lamentan cinco fallecidos por covid

El cuadrante ese que recoge todos los pueblos de Don Benito hasta Zalamea y de Castuera a Pela ahora mismo es como el triángulo de las Bermudas. Desde hace una semana es un no parar de casos. Te sientes tan libre como acogotao. Anoche me fijé en una terraza de esas plastificadas y en un bar con las puertas cerradas a cal y canto con muchas cabezas humanas. Joer! Siempre he defendido el libre albedrío pero es que es de cajón. No sé, yo me compro el café envasado o una cerveza en el bar y después me lo tomo a orillas del Zújar o en algún mirador de Puerto Peña. En eso consiste la libertad.