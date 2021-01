Extremadura sigue por encima de los mil casos diarios y suma 10 fallecidos más por coronavirus

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Mas de 6.500 contagios y 61 fallecidos en la última semana. La incidencia acumulada a 14 días por encima de 1000 y subiendo. Sin entrar en polémicas políticas, que no es mi estilo, yo digo una cosa. Cuando un capitán está al cargo de un barco y ese barco cada vez hace más agua lo normal es cambiar al capitán por otro, aunque sólo sea para ver si lo hace mejor ya que está comprobado que el actual no lo hace muy bien. El problema está en que en éste país no sólo nadie asume responsabilidades sino que además ni siquiera asume que se puede estar equivocando.