Extremadura alcanza su máximo número de hospitalizados por covid y los contagios bajan a 783

A mí me siguen pareciendo cifras de escándalo. cada vez somo más las personas que hemos perdido un ser querido, o un amigo en esta pandemia, y hasta que no le toca a uno de cerca no somos conscientes de la gravedad del asunto. Creo que el virus va por delante de las medidas que se están tomando y el precio que estamos pagando es altísimo. Debería ser al revés, ir por delante del virus para impedir esta cifra tan alta de muertos que me parece catastrófica.